Jogador do Barcelona é alvo de racismo em jogo da Liga dos Campeões

Torcedores do Slavia fizeram sons imitando macaco quando o lateral Nelson Semedo tocava na bola

O jogo entre Slavia de Praga e Barcelona, realizado na pela terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, ficou marcado por mais um episódio de injúrias raciais.

No caso, as agressões foram direcionadas ao lateral-direito do , o português Nelson Semedo.

A informação foi dada pelo repórter Marcelo Bechler, do Esporte Interativo. O jornalista também foi vítima da violência dos torcedores e durante a transmissão precisou mudar sua posição dentro da Eden Arena.

Estou atrás do gol defendido pelo Slavia Praga. Torcida faz sons de macaco quando Semedo ataca. — Marcelo Bechler (@marcelobechler) October 23, 2019

O problema é antigo, e sua insistência segue chocando. Recentemente, a seleção inglesa esteve perto de abandonar uma partida contra a Bulgária, pelas Eliminatórias para a , devido às ijúrias raciais.