Balotelli volta a sofrer ofensas racistas em jogo na Itália: "deviam se envergonhar"

Jogo foi paralisado depois de o atacante sofrer ofensas racistas diante da Lazio, pelo Campeonato Italiano. Atleta se manifestou novamente sobre fato

Mario Balotelli, do Brescia, expressou sua frustração com os torcedores da depois de sofrer abuso racial durante uma derrota por 2 a 1 no domingo.

O atacante foi ao Instagram para mostrar sua decepção por mais abusos raciais durante o jogo no Estádio Mario Rigamonti.

Balotelli abriu o placar aos 18 minutos antes do jogo ser interrompido logo após a marca de meia hora, após cantos de macacos vindos dos torcedores visitantes.

Um anúncio no estádio foi feito explicando que o jogo seria interrompido se o abuso racial não diminuísse.

"É uma perda que dói, mas vamos voltar mais fortes e estamos no caminho certo!", disse Balotelli ao lado de um vídeo de seu gol.

"Aos torcedores da Lazio que estavam hoje no estádio, vocês deveriam ter vergonha! #SayNoToRacism", escreveu.

O técnico da Lazio, Simone Inzaghi, fez um gesto frenético para que os torcedores parassem, condenando o comportamento dos visitantes.

Mas não é a primeira vez que o jogador de 29 anos é vítima de abuso racial depois que o jogador foi alvejado em uma partida contra o Hellas Verona, em novembro.

Durante o jogo, Balotelli pegou a bola e chutou na direção dos torcedores de Verona, demonstrando sua raiva pelo abuso.

O presidente do Brescia, Massimo Cellino, pareceu acrescentar combustível ao incêndio depois, no mesmo mês, afirmando que Balotelli é "negro e está trabalhando para melhorar, mas está enfrentando problemas".

No entanto, o clube defendeu Cellino, explicando que era "uma piada paradoxal, claramente incompreendida, divulgada na tentativa de neutralizar a exposição excessiva da mídia e com a intenção de proteger o próprio jogador".

O problema do racismo na continua com jogadores como Romelu Lukaku e Kalidou Koulibaly sendo alvo de ataques de fãs.

O incidente ocorre após a mais recente iniciativa da de erradicar o racismo do futebol italiano gerou polêmica, com a liga optando por exibir permanentemente obras de arte controversas com três macacos em sua sede.

Brescia ocupa um dos pontos de rebaixamento após a derrota para a Lazio.

Balotelli abriu o placar antes de o zagueiro Andrea Cristina ser expulso aos 39 minutos. A Ciro Immobile viu a Lazio conquistar os três pontos no Estádio Mario Rigamonti.