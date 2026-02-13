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Liga das Nações D

Liga das Nações D Visão geral

AC Milan v US Lecce - Serie A 2026/27

Amorim admits Man Utd mistakes in new Milan role

Ruben Amorim has openly admitted that he cannot afford to repeat the stubborn tactical mistakes he made during his difficult 14-month spell at Manchester United. Now managing AC Milan, the Portuguese coach is embracing new flexibility. He is now adapting his trademark system to suit the squad following an impressive unbeaten start in the Serie A campaign.

R. AmorimAC Milan
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Fabregas slams 'poor' Como display as unbeaten start ends at Frosinone

Como head coach Cesc Fabregas pulled no punches after witnessing his side's unbeaten start to the Serie A campaign end with a surprise 2-0 defeat away to Frosinone on Sunday. The Spaniard expressed immense frustration at a sluggish first-half display, which saw I Lariani miss out on the opportunity to join Roma and Inter at the top of the table.

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Liga das Nações D, jogos & resultados

quarta-feira, 23 de setembro
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