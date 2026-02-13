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Liga das Nações D
Liga das Nações D Visão geral
Liga das Nações D, jogos & resultados
Mais
quarta-feira, 23 de setembro
sábado, 26 de setembro
quarta-feira, 30 de setembro
Classificação
UEFA Nations League D Grp. 1
|Posição
|Time
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|Andorra
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Gibraltar
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Malta
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Mais
UEFA Nations League D Grp. 2
|Posição
|Time
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|Azerbaijão
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Liechtenstein
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Lituânia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0