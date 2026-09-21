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Deutschland DFB-Pokal

Deutschland DFB-Pokal Übersicht

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Deutschland DFB-Pokal, Spielplan und Ergebnisse

Sonntag, 23. August
Hallescher FC badge
Hallescher FC
HAL
2
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
5
END
Montag, 31. August
HEBC Hamburg badge
HEBC Hamburg
HAM
0
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
5
END
Dienstag, 1. September
Osnabrück badge
Osnabrück
OSN
1
Bayern München badge
Bayern München
FCB
4
END
Montag, 26. Oktober
VfL Bochum badge
VfL Bochum
BOC
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
RW Essen badge
RW Essen
ESN
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
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Tabelle

Pos.TeamPSUNTG+/-PktForm
1Al Hilal crestAl Hilal76012351818
S
N
S
S
S
2Al Ittihad crestAl Ittihad7520126617
S
S
S
U
S
3Al Nassr FC crestAl Nassr FC7511167916
U
S
N
S
S
4Al Qadsiah crestAl Qadsiah7511168816
U
S
S
S
S
5Neom SC crestNeom SC7502136715
S
S
S
N
N
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