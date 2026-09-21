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Deutschland DFB-Pokal
Deutschland DFB-Pokal Übersicht
Deutschland DFB-Pokal, Spielplan und Ergebnisse
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Sonntag, 23. August
Montag, 31. August
Dienstag, 1. September
Tabelle
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|Pos.
|Team
|P
|S
|U
|N
|T
|G
|+/-
|Pkt
|Form
|1
|Al Hilal
|7
|6
|0
|1
|23
|5
|18
|18
|2
|Al Ittihad
|7
|5
|2
|0
|12
|6
|6
|17
|3
|Al Nassr FC
|7
|5
|1
|1
|16
|7
|9
|16
|4
|Al Qadsiah
|7
|5
|1
|1
|16
|8
|8
|16
|5
|Neom SC
|7
|5
|0
|2
|13
|6
|7
|15