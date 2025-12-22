Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Bundesliga, LogoGetty Images
Eric Klein

TV-Guide und Übertragung Bundesliga: Wo läuft welches Spiel in Deutschland live im TV und Livestream?

Der deutsche Fußball zieht immer noch die Zuschauer in seinen Bann! Hier erfahrt Ihr alles zur Übertragung der Spiele in der Bundesliga.

Die Bundesliga zieht viele Menschen Jahr für Jahr in ihren Bann. Wo Ihr alle Spiele des beliebtesten Sportwettbewerbs des Landes sehen könnt, erfahrt Ihr hier!

Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund
Sky Deutschland

Live ansehen auf

Sky Deutschland
Sat.1
ran.de
Union Berlin - Mainz 05
Sky Deutschland

Live ansehen auf

Sky Deutschland
DAZN
St. Pauli - RB Leipzig
Sky Deutschland

Live ansehen auf

Sky Deutschland
DAZN
Werder Bremen - Hoffenheim
Sky Deutschland

Live ansehen auf

Sky Deutschland
DAZN
SC Freiburg - Hamburger SV
Sky Deutschland

Live ansehen auf

Sky Deutschland
DAZN
FC Heidenheim - 1. FC Köln
Sky Deutschland

Live ansehen auf

Sky Deutschland
DAZN
Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart
Sky Deutschland
Borussia Moenchengladbach - Augsburg
DAZN
Bayern München - VfL Wolfsburg
DAZN
VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt
Sky Deutschland
Hamburger SV - Bayer Leverkusen
Sky Deutschland
Borussia Dortmund - Werder Bremen
Sky Deutschland
Mainz 05 - FC Heidenheim
Sky Deutschland
VfL Wolfsburg - St. Pauli
Sky Deutschland
RB Leipzig - SC Freiburg
Sky Deutschland
Hoffenheim - Borussia Moenchengladbach
Sky Deutschland
1. FC Köln - Bayern München
Sky Deutschland
Augsburg - Union Berlin
Sky Deutschland
Werder Bremen - Eintracht Frankfurt
Sky Deutschland
Borussia Dortmund - St. Pauli
Sky Deutschland

Live ansehen auf

Sky Deutschland
DAZN
1. FC Köln - Mainz 05
Sky Deutschland

Live ansehen auf

Sky Deutschland
DAZN
Hoffenheim - Bayer Leverkusen
Sky Deutschland

Live ansehen auf

Sky Deutschland
DAZN
Hamburger SV - Borussia Moenchengladbach
Sky Deutschland

Live ansehen auf

Sky Deutschland
DAZN
VfL Wolfsburg - FC Heidenheim
Sky Deutschland

Live ansehen auf

Sky Deutschland
DAZN
RB Leipzig - Bayern München
Sky Deutschland
VfB Stuttgart - Union Berlin
DAZN
Augsburg - SC Freiburg
DAZN

Bundesliga: Wo läuft welches Spiel in Deutschland live im TV und Livestream? Aufteilung der Sender

In der Bundesliga gibt es seit der Saison 2025/26 eine Änderung der Rechteverteilung. Wer die spiele des deutschen Fußball-Oberhauses verfolgen möchte, muss auf zwei Anbieter zurückgreifen. 

Zum einen zeigt Sky am "Flutlicht-Freitag" das Abendspiel zum Auftakt des Spieltages sowie alle Einzelspiele am Samstag. Der Pay-TV-Anbieter zeigt die Begegnungen sowohl im linearen TV als auch im Livestream bei SkyGo und WOW.

Zum anderen ist die beliebte Konferenz am Samstag zu DAZN gewechselt. Neben der Liveschalte zwischen den Spielen laufen auch weiterhin die Spiele des Sonntags exklusiv bei DAZN. Neben der Übertragung im linearen TV wird es auch dort einen zusätzlichen Livestream geben, der auf der Homepage oder in der App zu Verfügung steht.

Außerdem sind einige ausgewählte Spiele zum Saisonauftakt und -abschluss im Free-TV zu sehen. Dahingehend hat vor allem Sat.1 die Rechte inne.

Bundesliga: Wer sind die Kommentatoren und Moderatoren in Deutschland?

In den Übertragungen der Bundesliga sind mittlerweile viele verschiedene Teams am Werk. Auch in diesem Jahr führen aber erneut viele bekannte Gesichter durch die Sendungen. Während bei Sky vor allem die Flutlicht-Freitage mit den Küppers und Frank Buschmann im Zusammenspiel mit Florian Schmidt-Sommerfeld die Spiele als neue Teams am Mikrofon die Spiele verfolgen, bleibt vor allem die Topspiel-Besetzung am Samstagabend mit Moderator Sebastian Hellmann, den Experten Julia Simic und Lothar Matthäus und Kommentator Wolff Fuss gleich besetzt. Bei DAZN sind vor allem Jan Platte und Marco Hagemann als Spielbegleiter prägnant. Michael Ballack, Sami Khedira und Sebastian Kneißl ihre Expertise gehabt, während Alex Schlüter größtenteils als Moderator vor Ort ist. Im Free-TV ist vor allem Matthias Opdenhövel unterwegs und wird vom Reporter-Duo Matthias Killing und Andrea Kaiser unterstützt. Auch bei Sat.1 ist Wolff Fuss am Mikrofon zu hören.

TV-Guide und Übertragung Bundesliga: Wo läuft welches Spiel in Deutschland live im TV und Livestream? Der Steckbrief

FaktKurzinfo
OrganisatorDFL
Gründung24. August 1963. 
Teams 18
Spieltage34
Rekordspieler(Auswahl)

Karl-Heinz Körbel (602) 

RekordtorschützeGerd Müller (365)
