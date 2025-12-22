Die Bundesliga zieht viele Menschen Jahr für Jahr in ihren Bann. Wo Ihr alle Spiele des beliebtesten Sportwettbewerbs des Landes sehen könnt, erfahrt Ihr hier!

TV-Guide und Übertragung Bundesliga: Wo läuft welches Spiel in Deutschland live im TV und Livestream?

Bundesliga: Wo läuft welches Spiel in Deutschland live im TV und Livestream? Aufteilung der Sender

In der Bundesliga gibt es seit der Saison 2025/26 eine Änderung der Rechteverteilung. Wer die spiele des deutschen Fußball-Oberhauses verfolgen möchte, muss auf zwei Anbieter zurückgreifen.

Zum einen zeigt Sky am "Flutlicht-Freitag" das Abendspiel zum Auftakt des Spieltages sowie alle Einzelspiele am Samstag. Der Pay-TV-Anbieter zeigt die Begegnungen sowohl im linearen TV als auch im Livestream bei SkyGo und WOW.

Zum anderen ist die beliebte Konferenz am Samstag zu DAZN gewechselt. Neben der Liveschalte zwischen den Spielen laufen auch weiterhin die Spiele des Sonntags exklusiv bei DAZN. Neben der Übertragung im linearen TV wird es auch dort einen zusätzlichen Livestream geben, der auf der Homepage oder in der App zu Verfügung steht.

Außerdem sind einige ausgewählte Spiele zum Saisonauftakt und -abschluss im Free-TV zu sehen. Dahingehend hat vor allem Sat.1 die Rechte inne.

Bundesliga: Wer sind die Kommentatoren und Moderatoren in Deutschland?

In den Übertragungen der Bundesliga sind mittlerweile viele verschiedene Teams am Werk. Auch in diesem Jahr führen aber erneut viele bekannte Gesichter durch die Sendungen. Während bei Sky vor allem die Flutlicht-Freitage mit den Küppers und Frank Buschmann im Zusammenspiel mit Florian Schmidt-Sommerfeld die Spiele als neue Teams am Mikrofon die Spiele verfolgen, bleibt vor allem die Topspiel-Besetzung am Samstagabend mit Moderator Sebastian Hellmann, den Experten Julia Simic und Lothar Matthäus und Kommentator Wolff Fuss gleich besetzt. Bei DAZN sind vor allem Jan Platte und Marco Hagemann als Spielbegleiter prägnant. Michael Ballack, Sami Khedira und Sebastian Kneißl ihre Expertise gehabt, während Alex Schlüter größtenteils als Moderator vor Ort ist. Im Free-TV ist vor allem Matthias Opdenhövel unterwegs und wird vom Reporter-Duo Matthias Killing und Andrea Kaiser unterstützt. Auch bei Sat.1 ist Wolff Fuss am Mikrofon zu hören.

