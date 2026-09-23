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Samstag, 19. September
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Tabelle

Pos.TeamPSUNTG+/-PktForm
1Hertha BSC crestHertha BSC66001771018
S
S
S
S
S
21. FC Nürnberg crest1. FC Nürnberg65101661016
S
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3FC Heidenheim crestFC Heidenheim64111412213
U
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S
N
4VfL Wolfsburg crestVfL Wolfsburg6321158711
S
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5Kaiserslautern crestKaiserslautern632164211
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