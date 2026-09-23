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Deutschland 2 Bundesliga
Deutschland 2 Bundesliga, Spielplan und Ergebnisse
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Samstag, 19. September
Donnerstag, 8. Oktober
Freitag, 9. Oktober
Tabelle
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|Pos.
|Team
|P
|S
|U
|N
|T
|G
|+/-
|Pkt
|Form
|1
|Hertha BSC
|6
|6
|0
|0
|17
|7
|10
|18
|2
|1. FC Nürnberg
|6
|5
|1
|0
|16
|6
|10
|16
|3
|FC Heidenheim
|6
|4
|1
|1
|14
|12
|2
|13
|4
|VfL Wolfsburg
|6
|3
|2
|1
|15
|8
|7
|11
|5
|Kaiserslautern
|6
|3
|2
|1
|6
|4
|2
|11