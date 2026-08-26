RB Leipzig steht in dieser Saison vor zahlreichen Pflichtspielen in Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League. Wer keine Partie der Sachsen verpassen möchte, benötigt jedoch mehrere Anbieter, da die Übertragungsrechte auf verschiedene Sender und Plattformen verteilt sind.

GOAL gibt Euch einen Überblick darüber, wo Ihr die Spiele der Roten Bullen live im TV und Stream verfolgen könnt.

TV-Guide und Übertragung von RB Leipzig: Wo läuft welches Spiel der Roten Bullen live im TV und Livestream?

Auch in der Saison 2026/27 teilen sich Sky und DAZN die Bundesliga-Rechte. Sky überträgt exklusiv sämtliche Freitagsspiele sowie die Einzelpartien am Samstag. Abonnenten können die Begegnungen zudem über SkyGo und WOW im Livestream verfolgen.

Auch DAZN ist ein zentraler Bestandteil der Bundesliga-Übertragungen. Der Streamingdienst zeigt die Samstagskonferenz mit allen zeitgleich stattfindenden Partien sowie alle Sonntagsspiele live. Die Begegnungen sind sowohl über die DAZN-App als auch im Web-Stream abrufbar.

Darüber hinaus besitzt DAZN den Großteil der Champions-League-Rechte. Von insgesamt 203 Partien werden 183 live beim Streaminganbieter übertragen.

Amazon Prime Video ist mit einem eigenen Rechtepaket in der Champions League ebenfalls vertreten. Insgesamt zeigt der Streamingdienst 17 Partien live, die ausschließlich mit einem kostenpflichtigen Abonnement abrufbar sind.

Auch im Free-TV sind 2026/27 einige Bundesliga-Partien live zu sehen. Sat.1 überträgt traditionell die Auftaktspiele der Hin- und Rückrunde, während RTL dank eines eigenen Rechtepakets bis zu zehn Begegnungen pro Saison frei empfangbar zeigt.

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