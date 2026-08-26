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TV-Guide und Übertragung von RB Leipzig: Wo läuft welches Spiel der Roten Bullen live im TV und Livestream?

Bundesliga
RB Leipzig
Deutschland DFB-Pokal

RB Leipzig nimmt auch in dieser Saison den Kampf um die Titel auf. Doch auf welchen Sendern und Plattformen sind die Spiele der Roten Bullen in Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League live zu sehen? GOAL liefert Euch einen Überblick über sämtliche TV- und Streaming-Möglichkeiten.

RB Leipzig steht in dieser Saison vor zahlreichen Pflichtspielen in Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League. Wer keine Partie der Sachsen verpassen möchte, benötigt jedoch mehrere Anbieter, da die Übertragungsrechte auf verschiedene Sender und Plattformen verteilt sind.

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GOAL gibt Euch einen Überblick darüber, wo Ihr die Spiele der Roten Bullen live im TV und Stream verfolgen könnt.

TV-Guide und Übertragung von RB Leipzig: Wo läuft welches Spiel der Roten Bullen live im TV und Livestream?

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RB Leipzig - Gladbach
Sky WOW

Live ansehen auf

Sky WOW
RTL
RTL+
DAZN (Konferenz)
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RB Leipzig - Hamburger SV
DAZN
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Bayer Leverkusen - RB Leipzig
DAZN

Auch in der Saison 2026/27 teilen sich Sky und DAZN die Bundesliga-Rechte. Sky überträgt exklusiv sämtliche Freitagsspiele sowie die Einzelpartien am Samstag. Abonnenten können die Begegnungen zudem über SkyGo und WOW im Livestream verfolgen.

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Auch DAZN ist ein zentraler Bestandteil der Bundesliga-Übertragungen. Der Streamingdienst zeigt die Samstagskonferenz mit allen zeitgleich stattfindenden Partien sowie alle Sonntagsspiele live. Die Begegnungen sind sowohl über die DAZN-App als auch im Web-Stream abrufbar.

Darüber hinaus besitzt DAZN den Großteil der Champions-League-Rechte. Von insgesamt 203 Partien werden 183 live beim Streaminganbieter übertragen.

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Amazon Prime Video ist mit einem eigenen Rechtepaket in der Champions League ebenfalls vertreten. Insgesamt zeigt der Streamingdienst 17 Partien live, die ausschließlich mit einem kostenpflichtigen Abonnement abrufbar sind.

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Auch im Free-TV sind 2026/27 einige Bundesliga-Partien live zu sehen. Sat.1 überträgt traditionell die Auftaktspiele der Hin- und Rückrunde, während RTL dank eines eigenen Rechtepakets bis zu zehn Begegnungen pro Saison frei empfangbar zeigt.

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TV-Guide und Übertragung von RB Leipzig: Wo läuft welches Spiel der Roten Bullen live im TV und Livestream? Der Verein im Steckbrief


Gründung

19. Mai 2009

Meistertitel

0

Pokalsiege

2

Europa-League-Titel

0

Champions-League-Titel

0

Rekordspieler

Yussuf Poulsen (425 Spiele)

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