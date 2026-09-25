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Mittwoch, 23. September
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Tabelle

Pos.TeamPSUNTG+/-PktForm
1Al Hilal crestAl Hilal76012351818
S
N
S
S
S
2Al Ittihad crestAl Ittihad7520126617
S
S
S
U
S
3Al Nassr FC crestAl Nassr FC7511167916
U
S
N
S
S
4Al Qadsiah crestAl Qadsiah7511168816
U
S
S
S
S
5Neom SC crestNeom SC7502136715
S
S
S
N
N
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