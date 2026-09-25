Türkei vs. Frankreich: Nur DAZN oder auch im Free-TV?

Frankreich bestreitet gegen die Türkei das erste Pflichtspiel unter Zinedine Zidane. Doch wo wird das Nations-League-Duell heute live übertragen – bei DAZN oder auch im Free-TV? GOAL liefert alle Informationen zur Übertragung.