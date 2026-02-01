Bayer Leverkusen ist in dieser Saison auf nationaler und internationaler Bühne gefordert. Um die Spiele von Bayer bei allen Wettbewerben live verfolgen zu können, benötigt Ihr jedoch mehrere Abos bei verschiedenen Anbietern.

Hier erfahrt Ihr, welche Sender die Partien von Bayer Leverkusen überträgt.

TV-Guide und Übertragung von Bayer Leverkusen: Wo läuft welches Spiel vom B04 live im TV und Livestream?

Bayer Leverkusen in der Bundesliga: Übertragung im Free-TV und Livestream

In der Bundesliga teilen sich in dieser Saison Sky und DAZN die Übertragung der Spiele. Die Freitagsspiele sowie alle Einzelspiele am Samstag seht Ihr dabei exklusiv bei Sky.

Die Livestream-Übertragung des Pay-TV-Senders findet Ihr auf WOW und in der SkyGo-App.

DAZN zeigt die Bundesliga in dieser Saison zum einen in der Konferenz. Samstags sowie in den englischen Wochen seht Ihr auf DAZN die Spiele parallel in der Bundesliga-Konferenz. Darüber hinaus überträgt der Pay-TV-Sender die Begegnungen am Sonntag live und exklusiv im TV und Livestream. DAZN zeigt die Bundesliga im Livestream auf seiner Website oder in der DAZN-App.

Auch im Free-TV ist die Bundesliga in dieser Saison zu sehen. Sat.1 zeigt die Partien an ausgewählten Terminen so zum Beispiel bei der Eröffnung der Hin- und Rückrunde oder beim letzten Freitagsspiel vor der Winterpause. Nach der Übernahme von Sky zeigt sich zudem RTL für einige Übertragungen der Bundesligaduelle im Free-TV zuständig.

Bayer Leverkusen in der Champions League: Übertragung im Free-TV und Livestream

In der Champions League könnt Ihr die Spiele von Bayer Leverkusen vor allem auf DAZN live erleben. 186 der 203 Spiele seht Ihr dort live als Einzelspiele oder in der Konferenz.

Darüber hinaus überträgt Amazon Prime Video die Königsklasse im Livestream. Dienstags seht Ihr dort ein ausgewähltes Topspiel live und exklusiv.

Sollte Bayer Leverkusen in dieser Saison das Champions-League-Finale erreichen, wird die Begegnung live und in voller Länge im Free-TV übertragen. Gezeigt wird die Begegnung dann im ZDF.

Bayer Leverkusen im DFB-Pokal: Übertragung im Free-TV und Livestream

Sämtliche DFB-Pokalspiele überträgt Sky in dieser Saison live und vollumfänglich im Pay-TV und Livestream. Darüber hinaus werden in jeder Pokalrunde ausgewählte Spiele im Free-TV gezeigt.

Für die kostenfreie Übertragung des DFB-Pokals im TV zeigen sich die ARD und das ZDF zuständig.

TV-Guide und Übertragung von Bayer Leverkusen: Wo läuft welches Spiel vom B04 live im TV und Livestream? Der Verein im Steckbrief