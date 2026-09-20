ODDSET bietet Neukunden für dieses Duell den Quoten-Turbo auf “Über 1,5 Tore” – statt 1,10 gibt es 20,00. Der Einsatz beträgt exakt 5 EUR, die Registrierung läuft zwingend über die Aktions-Landingpage. Sichere dir das Angebot vor Anpfiff!

Analyse der Quote

⚽ Form & Statistik : Leipzig gewann zuletzt mit 5:0 gegen den Hamburger SV, während Leverkusen beim FC Augsburg zu einem 2:2 kam. Im direkten Vergleich endete das Rückspiel der Vorsaison 4:1 für Leverkusen, die Partie davor 3:1 für Leverkusen - beide Begegnungen waren torreich.

: Leipzig gewann zuletzt mit 5:0 gegen den Hamburger SV, während Leverkusen beim FC Augsburg zu einem 2:2 kam. Im direkten Vergleich endete das Rückspiel der Vorsaison 4:1 für Leverkusen, die Partie davor 3:1 für Leverkusen - beide Begegnungen waren torreich. ⚔️ Der Kontext: Leipzig (Platz 5) und Leverkusen (Platz 7) treffen mit zwei neuen Trainern aufeinander, die sich in der Bundesliga noch etablieren müssen. Beide Klubs haben personelle Lücken: Bei Leverkusen fehlen Tella und Culbreath, bei Leipzig fallen Ouedraogo und Reitz aus – dadurch sind die personellen Optionen auf beiden Seiten eingeschränkt.

Leipzig (Platz 5) und Leverkusen (Platz 7) treffen mit zwei neuen Trainern aufeinander, die sich in der Bundesliga noch etablieren müssen. Beide Klubs haben personelle Lücken: Bei Leverkusen fehlen Tella und Culbreath, bei Leipzig fallen Ouedraogo und Reitz aus – dadurch sind die personellen Optionen auf beiden Seiten eingeschränkt. 🚀 Value-Aspekt: Die reguläre Quote von 1,10 auf "Über 1,5 Tore" steigt per Quoten-Turbo auf 20,00. Bei einem Gewinn erhältst du 5,00 EUR als Barguthaben zurück – die darüber hinausgehenden 95,00 EUR werden als Bonusguthaben gutgeschrieben und müssen achtfach umgesetzt werden, bevor eine Auszahlung möglich ist.

Das Angebot im Überblick

Kriterium Details Anbieter ODDSET Aktion Quoten-Turbo Zielgruppe Neukunden ab 18 Jahren mit Wohnsitz in Deutschland Spiel Bayer 04 Leverkusen vs. RB Leipzig Wettbewerb Bundesliga Wettmarkt Über 1,5 Tore Reguläre Quote 1,10 Geboostete Quote 20,00 Mindesteinzahlung 5,00 EUR Einsatz Exakt 5,00 EUR, Einzelwette Auszahlung 5,00 EUR als Barguthaben; 95,00 EUR als Bonusguthaben Umsatzbedingung Bonusguthaben achtfach umsetzen; Einzelwetten mind. Quote 1,75; Kombiwetten mind. Quote 1,01 pro Tipp, Gesamtquote mind. 1,75 Fristen Erste Wette innerhalb von 30 Tagen ab Angebotsgewährung; Bonusguthaben innerhalb von 30 Tagen ab erstem Einsatz freispielen Ausgeschlossen Mehrfache Einzelwetten, Konfigurator, Systemwetten, Banker-Wetten; nicht kombinierbar mit anderen Angeboten

So sicherst du dir den Quoten-Turbo

1. Rufe die Aktions-Landingpage von ODDSET auf – Registrierung und Wettplatzierung müssen zwingend über diese Seite erfolgen.

2. Lege ein neues Konto an und verifiziere deine Daten, da eine Auszahlung nur mit verifiziertem Konto möglich ist.

3. Zahle mindestens 5,00 EUR ein.

4. Navigiere zum Markt „Über als 1,5 Tore" für die Partie Bayer 04 Leverkusen vs. RB Leipzig am 20.09.2026 um 15:30 Uhr und füge ihn dem Wettschein hinzu.

5. Beachte: Im Wettschein wird dir weiterhin die reguläre Quote von 1,10 angezeigt – die geboostete Quote von 20,00 wird dort nicht ausgewiesen, gilt aber für die Abrechnung.

6. Platziere deine erste Wette als Einzelwette mit exakt 5,00 EUR vor Spielbeginn.

Das Boost-Angebot lässt sich nicht mit dem Willkommenspaket von ODDSET kombinieren. Wer den Neukundenbonus in Betracht zieht, findet alle aktuellen Konditionen und einen möglichen ODDSET Bonus auf der verlinkten Übersichtsseite – beide Angebote sind separate Optionen und können nicht miteinander kombiniert werden.

Vor- und Nachteile

Vorteile:

Die Aktionsquote von 20,00 ist fest vorgegeben – du weißt vor der Wette genau, welche Quote gilt.

Der Einsatz ist mit exakt 5,00 EUR klar festgelegt.

Bei einem Gewinn werden 5,00 Eur als Barguthaben gutgeschrieben.

Nachteile:

Der darüber hinausgehende Betrag von 95,00 EUR fließt als Bonusguthaben, das du achtmal umsetzen musst – erst danach ist eine Auszahlung möglich.

Die Mindestquote von 1,75 gilt für jede Folgewette beim Freispielen; Kombiwetten zählen nur, wenn jeder Einzeltipp mindestens 1,01 und die Gesamtquote mindestens 1,75 erreicht.

Das Angebot lässt sich nicht mit dem Willkommensbonus kombinieren – du entscheidest dich für eines von beidem.

Wer Boost-Gewinne ohne Umsatzbedingung bevorzugt, findet bei Tipico ein anderes Modell: Dort sind Boost-Gewinne sofort als Echtgeld auszahlbar, der Einsatz ist jedoch auf 2 EUR begrenzt, was den absoluten Gewinn entsprechend begrenzt. ODDSET setzt dagegen auf einen höheren Einsatz bei fester Aktionsquote – wer bereit ist, die Umsatzbedingung zu erfüllen, bekommt dafür mehr Spielraum beim Bonusbetrag.

Das 8-fache Freispielen ist anspruchsvoller als die Bedingungen mancher Mitbewerber, aber der Einsatzrahmen und die klar strukturierten Qualifikationskriterien machen das Angebot planbar. Für Neukunden, die lieber mit einem niedrigen Ticket ohne Rollover einsteigen wollen, bleibt Tipico die sauberere Option; für alle, die das Potenzial des vollen Bonusbetrags ausreizen möchten, ist der Quoten-Turbo ein konkretes Angebot mit bekannten Regeln.

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