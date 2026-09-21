Er schließt sich Sandro Wagner an: Trainer verlässt den FC Bayern München

Für seinen neuen Job bei Hannover 96 holt sich Sandro Wagner Verstärkung für seinen Trainerstab. Er kommt vom FC Bayern München. Die Niedersachsen bestätigten am Montag, dass Can Ünal unter Wagner Co-Trainer wird. Zuvor war er beim deutschen Rekordmeister als Nachwuchscoach in der U16 tätig.

"Can ist ein junger, sehr talentierter und ambitionierter Trainer, der sehr akribisch arbeitet. Wer ihn kennt, lobt besonders auch seine menschlichen Qualitäten", sagte Wagner und ergänzte, dass Ünal sein Wunschkandidat für den Posten gewesen sei: "Wir haben in den letzten Monaten häufig Kontakt gehabt. Es hat sich herauskristallisiert, dass wir gerne zusammenarbeiten wollen. Er hat große Lust drauf, und wir freuen uns, dass er jetzt mit dabei ist."

Ünal wird nach Angaben des Vereins mit sofortiger Wirkung in Hannover tätig. Komplettiert wird Wagners Staff von Levent Sürme und Clemens Döring. Wagner tritt die Nachfolge des nach fünf Spielen entlassenen Christian Titz an.

Wie ersetzt der FC Bayern München den Trainer?

Die Bayern reagierten indes schon auf Ünals Abgang und beförderten dessen vormaligen Co-Trainer Maximilian Welzmüller. "Wir wollen am Campus nicht nur unsere Talente, sondern auch unsere Trainer stets weiterentwickeln. Dass Can Ünal die Gelegenheit bekommen hat, unter Sandro als Trainer im Profifußball arbeiten zu können, freut uns sehr und ist auch eine Auszeichnung für unsere Akademie", sagte Bernhard Seonbuchner, Leiter Spieler-/Trainerentwicklung und Übergang beim FC Bayern.

Mit der Beförderung von Welzmüller zum Cheftrainer verfolge der FCB "den Weg, unsere Trainer-Talente zu fördern und zu begleiten, konsequent weiter", führte Seonbuchner aus: "Wir wünschen Can alles Gute für seine weitere Laufbahn und Maxi viel Erfolg in seiner neuen Aufgabe bei uns." Welzmüller selbst bedankte sich für das Vertrauen.

Welzmüller spielte von 2018 bis 2022 für die Reserve des FC Bayern, ehe zwei Jahre später seine Karriere bei der SpVgg Unterhaching beendete. In der Zwischenzeit war er dem FCB bereits als Nachwuchsscout erhalten geblieben, ehe er 2025 ins Trainergeschäft einstieg. Sein Bruder, Dr. Josef Welzmüller, ist der Technische Direktor der SV Elversberg. Dort trat er die Nachfolge von Ole Book an.