Mit der Rückkehr ins deutsche Oberhaus stehen für den FC Schalke 04 zahlreiche Duelle in Bundesliga und DFB-Pokal an. Fans, die keine Partie der Königsblauen verpassen möchten, benötigen dafür allerdings mehrere Übertragungsanbieter.

Hier erfahrt Ihr, welche Sender die Partien des FC Schalke 04 übertragen.

TV-Guide und Übertragung von Schalke 04: Wo läuft welches Spiel vom S04 live im TV und Livestream?

Schalke 04 in der Bundesliga: Übertragung im TV und Livestream





Die Bundesliga-Übertragungsrechte sind auch in der Saison 2026/27 zwischen Sky und DAZN aufgeteilt. Sky zeigt weiterhin exklusiv die Freitagsspiele sowie alle Samstagseinzelpartien. Neben der TV-Ausstrahlung sind die Begegnungen auch per Livestream über SkyGo und den Streamingdienst WOW abrufbar.

Auch DAZN gehört in der Saison 2026/27 weiterhin zu den wichtigsten Bundesliga-Anbietern. Der Streamingdienst überträgt die Samstagskonferenz mit allen zeitgleich angesetzten Partien sowie sämtliche Sonntagsspiele live. Die Begegnungen können über die DAZN-App oder den Livestream auf der Website abgerufen werden.

Auch in der Saison 2026/27 kommen Bundesliga-Fans im Free-TV auf ihre Kosten. Sat.1 zeigt weiterhin ausgewählte Begegnungen, darunter die Eröffnungsspiele der Hin- und Rückrunde. Darüber hinaus überträgt RTL nach der Sky-Übernahme bis zu zehn Partien pro Saison live im frei empfangbaren Fernsehen.

TV-Guide und Übertragung von Schalke 04: Wo läuft welches Spiel vom S04 live im TV und Livestream? Der Verein im Steckbrief





Gründung 4. Mai 1904 Meistertitel 7 Pokalsiege 5 Europa-League-Titel 1 Rekordspieler Klaus Fichtel (559n Spiele)



