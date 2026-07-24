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TV-Guide und Übertragung von Schalke 04: Wo läuft welches Spiel vom S04 live im TV und Livestream?

Bundesliga
Schalke 04

Der FC Schalke 04 feiert seine Rückkehr in die Bundesliga. Doch wo sind die Partien der Königsblauen in der Liga und im DFB-Pokal live im TV sowie im Stream zu sehen? GOAL gibt Euch den Überblick.

Mit der Rückkehr ins deutsche Oberhaus stehen für den FC Schalke 04 zahlreiche Duelle in Bundesliga und DFB-Pokal an. Fans, die keine Partie der Königsblauen verpassen möchten, benötigen dafür allerdings mehrere Übertragungsanbieter.

Hier erfahrt Ihr, welche Sender die Partien des FC Schalke 04 übertragen.

TV-Guide und Übertragung von Schalke 04: Wo läuft welches Spiel vom S04 live im TV und Livestream?

Schalke 04 in der Bundesliga: Übertragung im TV und Livestream


Die Bundesliga-Übertragungsrechte sind auch in der Saison 2026/27 zwischen Sky und DAZN aufgeteilt. Sky zeigt weiterhin exklusiv die Freitagsspiele sowie alle Samstagseinzelpartien. Neben der TV-Ausstrahlung sind die Begegnungen auch per Livestream über SkyGo und den Streamingdienst WOW abrufbar.

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Auch DAZN gehört in der Saison 2026/27 weiterhin zu den wichtigsten Bundesliga-Anbietern. Der Streamingdienst überträgt die Samstagskonferenz mit allen zeitgleich angesetzten Partien sowie sämtliche Sonntagsspiele live. Die Begegnungen können über die DAZN-App oder den Livestream auf der Website abgerufen werden.

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Auch in der Saison 2026/27 kommen Bundesliga-Fans im Free-TV auf ihre Kosten. Sat.1 zeigt weiterhin ausgewählte Begegnungen, darunter die Eröffnungsspiele der Hin- und Rückrunde. Darüber hinaus überträgt RTL nach der Sky-Übernahme bis zu zehn Partien pro Saison live im frei empfangbaren Fernsehen.

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TV-Guide und Übertragung von Schalke 04: Wo läuft welches Spiel vom S04 live im TV und Livestream? Der Verein im Steckbrief


Gründung

4. Mai 1904 

Meistertitel

7

Pokalsiege

5

Europa-League-Titel

1

Rekordspieler

Klaus Fichtel (559n Spiele)


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