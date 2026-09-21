Bittere Verletzung! Bundesliga-Star muss Jürgen Klopp für Länderspiele absagen

Offensivspieler Brajan Gruda muss wegen einer Bauchmuskelzerrung auf seine Reise zur deutschen Nationalmannschaft verzichten. Dies teilte Grudas Klub RB Leipzig am Montag mit.

Der 22-Jährige erlitt die Verletzung am Sonntag beim 0:2 in der Bundesliga bei Bayer Leverkusen. Er war für den "zweiten" Kader von Bundestrainer Jürgen Klopp eingeplant und hätte am Sonntag nach Herzogenaurach reisen sollen.

Eine Nachnominierung wird es laut Angaben des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) nicht geben. Gruda müsse "in der anstehenden Länderspielpause kürzertreten", hieß es in der Mitteilung von RB. Er hat bislang 20 Länderspiele für die U21-Nationalmannschaft absolviert und hätte sein Debüt für die A-Nationalmannschaft geben können.

Das DFB-Team trifft zum Nations-League-Auftakt am Donnerstag (20.45 Uhr/RTL) in Amsterdam auf den Erzrivalen Niederlande. Drei Tage später geht es in Augsburg gegen Griechenland. Gruda hätte am 1. Oktober in München gegen Serbien und am 4. Oktober in Thessaloniki gegen Griechenland zum Einsatz kommen können. Klopp hatte ursprünglich insgesamt 44 Spieler in zwei Kadern berufen.