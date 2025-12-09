Notícias de Naim Beneddra
📝 Bio: Redator na GOAL há quase vinte anos, vivo ao ritmo do futebol e da escrita. Apaixonado pelo futebol inglês e conhecedor do futebol africano, com um carinho especial pelos Fennecs da Argélia, claro. Também acompanho de perto o futebol russo devido às minhas origens. Torcedor do Liverpool FC desde a época de Finnan, Biscan e Djimi Traoré, acompanhei a evolução dos Reds muito antes do seu retorno ao topo. Hoje tenho a sorte de liderar a edição francesa da GOAL, um papel que combina expertise, paixão e rigor editorial.
⚽ Minha história com o futebol: Minha paixão pelo futebol começou em junho de 1990, com a famosa cabeçada de Omam-Biyik contra a Argentina. Um choque fundacional… e também a prova de que eu não estava mais realmente na categoria “promessa”! Desde então, meu percurso como apaixonado me levou dos álbuns Panini às colunas da GOAL, com obsessão intacta por contar o futebol. Antes de Gerrard, meu ídolo era Pierre Littbarski, com suas pernas arqueadas e gênio com a bola.
🎯 Áreas de especialização:
Premier League e futebol inglês (análise, cultura e história)
Futebol africano e seleção nacional da Argélia
Futebol russo e contexto internacional
Grandes competições internacionais (Mundial, Euro, CAN)
🌟 Momento de futebol favorito:
O míssil de Anthar Yahia contra o Egito em Oum-Dourman em 2009, um instante suspenso que deu à Argélia seu bilhete para o Mundial.
📚 Meus artigos favoritos:
Retrato de Virgil Van Dijk em seus primeiros dias no Liverpool
História emocionante de Ivan Klasnic
Relato do triunfo grego no Euro 2004 com Karagounis e Nikopolidis