Neymar avisa: "Quero ficar no PSG"

Brasileiro demonstra mais uma vez seu desejo de permanecer no clube, apesar de rumores sobre sua saída

O atacante Neymar está vinculado ao PSG até 2025 e pretende honrar seu contrato. Enquanto os rumores lhe dão uma possível saída antes do final da janela de transferências, o brasileiro lembra que ele não pretende se mudar neste verão europeu.

Neste sábado, e após o segundo amistoso dos campeões franceses no Japão, Ney falou sobre sua situação. Ele deixou claro que o único plano que tem em mente é continuar defendendo as cores parisienses. “Quero ficar no clube. Ainda estou sob contrato por alguns anos ”, confidenciou.

Se o brasileiro for procurado por algum outro clube, a direção do clube poderá ter outros planos para ele. Mas, o atacante disse: "Até agora, o clube não me disse nada disso".

Galtier fala sobre Neymar

O futuro do brasileiro também foi discutido pelo técnico Christophe Galtier. Nas suas primeiras saídas mediáticas, este garantiu que contava com o seu número 10. Um discurso que mudou um pouco desde então. "O que vai acontecer entre agora e o final da janela de transferências, eu não sei. Ele saindo, ficando... Não tive uma entrevista individual com ele sobre isso. Mas ele não parece incomodado com tudo o que pode ser dito sobre ele e sua situação no PSG."

Neymar está saindo de uma temporada delicada em nível pessoal. Hoje, ele está animado para se recuperar. Mas isso não significa que ele queira silenciar seus críticos. Ele garante que não precisa se reportar a ninguém. “Não tenho que provar nada a ninguém. As pessoas me conhecem, sabem quem sou, como me comporto em campo, qual é o meu jogo, não preciso me provar. Eu só preciso jogar meu futebol para ser feliz. As pessoas falam demais. E falam demais porque não podem fazer mais nada."