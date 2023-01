Por que Zidane recusou convite de assumir a seleção brasileira?

Procurado pela CBF, o técnico francês partilhou a sua posição e os seus plano futuros

Com o horizonte azul definitivamente bloqueado com a prorrogação de contrato assinado por Didier Deschamps, Zinedine Zidane tinha a possibilidade de assumir mais um desafio após um ano e meio de inatividade. E ele teve a oportunidade nos últimos dias. Várias federações nacionais o contataram oferecendo o cargo de técnico, inclusive a do Brasil.

Getty Images

Três seleções estrangeiras entraram em contato com Zidane

A CBF queria fazer de Zidane o sucessor de Tite. O fato de ser estrangeiro e ter histórico na seleção francesa pouco incomodou os dirigentes brasileiros. O desafio era tentador, mas o ex-líder dos Blues recusou.

De acordo com o L'Equipe, Zidane não está muito interessado em assumir o comando de uma seleção que não seja a França. E menos ainda para uma nação cuja língua não fala, como é o caso do Brasil. Ele fala espanhol e não português.

Esta condição também o teria levado a recusar as aproximações de Portugal e dos Estados Unidos, que também o queriam para liderar as respetivas seleções.

Zidane não vai a lugar nenhum, o que ele já havia explicado em maio passado em entrevista ao L'Equipe: “Sou instintivo. Não gosto de coisas fixas, de dizer amanhã faço isso ou aquilo. Vou retomar quando voltar a ser treinador. Eu realmente gosto dessa ideia da minha vida. Eu faço o que sinto quando sinto. Mas eu faço isso principalmente com o meu coração. É por isso que talvez eu não consiga ir a todos os lugares. Algumas condições tornam as coisas difíceis. Para vencer, muitos elementos entram em jogo.É um contexto global. Eu sei o que preciso para vencer. Digo isso com toda modéstia. É por isso que não posso ir a lugar nenhum".

Pelos Blues, ele estaria pronto para esperar até 2026

Mesmo que tenha motivos para se decepcionar com o fato de a FFF ter preferido renovar com Deschamps por mais quatro anos a apostar nele, Zidane mantém a porta aberta para o time francês. Ele estaria até inclinado a esperar o tempo que for preciso para conseguir o emprego que sonha e que todos lhe prometem. Afinal, em 2026, ele terá apenas 54 anos.



Claro que ficar à disposição dos franceses não o impede de pensar em um projeto de clube. "Nunca diga nunca, especialmente quando você é um treinador hoje", ele confidenciou recentemente . Quando eu era jogador, eu tinha escolha, quase todos os clubes. Agora, como treinador não há 50 clubes a que eu possa ir. Existem duas ou três possibilidades. Essa é a realidade atual". PSG e Juventus seguem como possibilidades, assim como uma nova volta ao Real Madrid.