Neymar nunca esteve perto de sair do PSG, garante Luis Campos

O diretor de futebol do PSG, Luis Campos, passou pelos vários temas relacionados com as notícias do seu clube nesta sexta-feira

Desde sua chegada à capital francesa em junho passado, o diretor esportivo Luis Campos não costuma falar muito. Ele permaneceu nas sombras, trabalhando para o aprimoramento da equipe profissional. Agora que terminou a janela de transferências, o português pode se expressar.

Foi o que ele fez em entrevista à radio RMC, falando sobre situações do clube, inclusive sobre assuntos envolvendo o brasileiro Neymar.

Neymar estava de saída?

"Não. Eu até ouvi que Kylian exigiu que a gente tirasse Neymar. Não. Estamos contando com os três. No ano passado, Kylian foi o melhor jogador do mundo. Messi estava se adaptando, Neymar se machucou e Kylian segurou o time, um grande jogador. Mas Neymar é um jogador muito bom, não há dúvida disso. E acima de tudo, tudo que eu já ouvi falar dele, eu devo ter ouvido mal porque ele sempre chega na hora. Eu vejo um Neymar envolvido em o projeto do time, no projeto do clube. Por que ele não vai cumprimentar os torcedores? O tempo vai curar as feridas do ano passado. Você tem que dar tempo para a cura. Coisas difíceis aconteceram em um nível emocional. Você tem que deixar curar, em silêncio."

Galtier e gestão de estrelas

Como Galtier pode gerenciar as estrelas? Tirar durante a partida, por exemplo, ele é capaz disso? "Não há dúvida, ele já fez isso. Se tem uma coisa que ele é muito bom, é falar de frente com as pessoas. Ele fala com eles diretamente. Ele está em contato, consegue explicar as regras do jogo. Falamos de rigor e harmonia. Já vi pessoas falarem de regras muito exacerbadas etc... Sim, existem regras, todos chegam na hora, mas os jogadores entenderam rapidamente que estávamos formando um time e que, para isso, precisávamos de regras, não apenas diárias, mas também de compromissos entre tudo no projeto do jogo. Isso é feito diariamente."

O balanço da janela de transferências

"Não, não estou satisfeito. Porque estamos chegando ao fim da janela de transferências e não temos o equilíbrio perfeito. Temos uma enorme qualidade no elenco, sem dúvida. Mas no final, não. Não é perfeito. É sempre difícil, mas tentamos chegar o mais perto possível."

"Nós tivemos o oportunidade de rectificar esta sobreposição de lugares. Donnarumma é um grande goleiro, mas Navas também é um grande goleiro! E no ataque também temos uma sobreposição: Kylian e Neymar que gostam de jogar na mesma área do campo. Isso significa que nossa janela de transferências não foi boa porque estamos perdendo posições importantes e temos sobreposições."