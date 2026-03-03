Goal.com
LEGADO: De Berlim a Doha - como a França aprendeu a ser resiliente na Copa do Mundo

Esta é a série Legacy, uma série de artigos e podcasts da GOAL para marcar a contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2026. Todas as semanas, exploramos as histórias e o espírito por trás das nações que definem o futebol mundial. Esta semana, revisitamos uma das sagas mais dramáticas do futebol internacional: a ascensão, queda e renascimento da seleção francesa. Da cabeçada de Zinedine Zidane em Berlim ao hat-trick de Kylian Mbappé em Doha, a trajetória da França na Copa do Mundo entre 2006 e 2022 é uma história de colapso e ressurreição; a história de uma nação que transformou a vergonha em força e forjou uma identidade em que a resiliência se tornou sua maior arte.

O apito final. Em Berlim, em 9 de julho de 2006, ele soa como o sino da morte da tragédia grega. Ele confirma a queda de um deus, Zinedine Zidane, e o fim brutal de uma era de ouro. A imagem fica congelada no tempo: um cartão vermelho, um olhar vazio, um troféu acariciado, mas nunca tocado.

Dezesseis anos depois, em 18 de dezembro de 2022, em Doha, outro apito final soa. Este conclui a derrota, certamente, mas uma derrota heróica, quase vitoriosa em seu brio. Ele não sela um fim, mas confirma a existência de uma dinastia e a coroação de um novo rei, Kylian Mbappé, autor de um hat-trick surpreendente.

Entre essas duas finais da Copa do Mundo, a França viveu uma das odisseias mais dramáticas do futebol internacional moderno. Um ciclo completo de morte e renascimento, da vergonha absoluta à glória eterna. É a história de uma seleção nacional que, depois de atingir o fundo do poço, reconstruiu meticulosamente sua alma, expurgou seus demônios e forjou uma nova identidade, mais resiliente e pragmática. Um legado definido não mais pelo brilhantismo de um gênio solitário, mas pela força inabalável do coletivo.

    A queda dos titãs

    A aventura da Copa do Mundo de 2006 não começou com uma explosão, mas com um murmúrio de ansiedade. A França, envelhecida e sem inspiração, passou pela fase de grupos com dois empates, provocando imensas dúvidas sobre suas credenciais para o título.

    Esta equipe foi salva do naufrágio pelo retorno providencial dos veteranos Claude Makelele, Lilian Thuram e, acima de tudo, Zidane. Saindo da aposentadoria internacional um ano antes, seu retorno foi percebido como messiânico. 

    “Deus existe e voltou para a seleção francesa”, declarou Thierry Henry, mas essa frase revelou uma falha estrutural: a dependência quase total da equipe em relação a um único homem.

    A final no Olympiastadion de Berlim foi o palco perfeito para a última apresentação do maestro. Aos sete minutos, Zidane abriu o placar com um audacioso pênalti à la Panenka, um gesto ultrajante que resumia seu gênio e sua confiança absoluta. A França dominou, e o zagueiro italiano Marco Materazzi reconheceria mais tarde, sem equívocos, a superioridade dos Bleus naquela noite. Na prorrogação, Zidane cabeceou com força, mas Gianluigi Buffon fez uma defesa milagrosa. Esse foi o momento em que o sonho deveria ter se tornado realidade.

    Em vez disso, aos 110 minutos, Materazzi se viu no chão. O incidente que o levou a cair ocorreu longe da bola, uma provocação verbal sobre a irmã de Zidane. A resposta foi rápida, animalesca, uma violenta cabeçada no peito do italiano. O cartão vermelho foi mostrado; a imagem de Zidane caminhando de cabeça baixa, passando pelo troféu enquanto voltava para o vestiário, tornou-se icônica como parte de uma derrota trágica. Privada de seu líder, a equipe entrou em colapso psicológico e perdeu nos pênaltis.

    A reação, um estado de choque nacional, foi imediata. Esse ato não destruiu a lenda de Zidane na França, mas acrescentou uma camada de complexidade humana que tornou sua lenda ainda mais poderosa. Mas para a equipe francesa, as consequências foram profundas. A “Geração Zidane” havia chegado ao fim. A saída do único homem capaz de manter a estrutura unida criou um enorme vácuo de poder. Ninguém estava preparado para herdar a tocha, e as sementes de Knysna foram plantadas no campo de Berlim.

    Implosão

    O período pós-2006 foi marcado por uma lenta e dolorosa erosão. A Euro 2008 foi um fiasco: eliminação na primeira fase com apenas um gol marcado, concluída pelo surreal pedido de casamento do técnico Raymond Domenech ao vivo na televisão, minutos após a derrota para a Itália. A qualificação para a Copa do Mundo de 2010, por sua vez, foi manchada pela famosa mão de Henry na repescagem contra a Irlanda. Era, portanto, uma equipe em crise de legitimidade que desembarcou na África do Sul.

    Após um empate insípido com o Uruguai e uma derrota para o México, a crise esportiva foi ofuscada por uma crise institucional. No intervalo da partida contra o México, uma violenta discussão eclodiu entre Nicolas Anelka e Domenech. Os insultos, relatados na primeira página do L'Equipe com precisão devastadora, acenderam o pavio, e a Federação Francesa de Futebol (FFF) decidiu expulsar Anelka da equipe.

    Em 20 de junho de 2010, o futebol francês escreveu seu capítulo mais sombrio. No campo de treinamento de Knysna, os jogadores se recusaram a sair do ônibus. As cortinas foram fechadas enquanto, do lado de fora, câmeras de todo o mundo filmavam uma cena surreal.

    O preparador físico Robert Duverne, furioso, atirou seu cronômetro e teve que ser separado do capitão Patrice Evra. Domenech, humilhado, foi forçado a ler para a imprensa uma declaração escrita pelos jogadores. Foi um colapso total da autoridade institucional, um ato de rebeldia sem precedentes, em que jogadores milionários se amotinaram no meio de uma Copa do Mundo.

    A eliminação na primeira fase foi uma mera formalidade, e a França voltou para casa envergonhada. Uma investigação parlamentar foi iniciada — algo raro para uma questão esportiva — e a seleção francesa se tornou motivo de piada em todo o mundo, um símbolo de disfunção e egoísmo. O trauma marcaria a psique coletiva francesa por anos. O que aconteceu em Knysna transcendeu o esporte; foi a falência de todo um sistema.

  • Spain v France - UEFA EURO 2012 Quarter FinalGetty Images Sport

    Renascimento impossível

    Laurent Blanc herdou uma equipe em ruínas. Nomeado às pressas para suceder Domenech, o campeão mundial de 1998 foi encarregado de eliminar elementos tóxicos e restaurar uma aparência de dignidade.

    Ele começou com um gesto forte, insistindo que nenhum dos protagonistas de Knysna seria convocado novamente. Mas Blanc rapidamente enfrentou outra tempestade: o “escândalo das cotas”. Revelações sugeriram que a FFF havia considerado limitar o número de jogadores com dupla nacionalidade nos centros de treinamento, um debate delicado que abalou os alicerces do futebol francês, supostamente um defensor da diversidade.

    A Euro 2012 na Ucrânia e na Polônia tornou-se o exame de aprovação. A França, enfraquecida pela perda de jogadores importantes, conseguiu chegar às quartas de final. Mas a derrota para a Espanha, atual campeã mundial e bicampeã europeia, revelou os limites do projeto.

    Blanc estabilizou o barco sem levá-lo ao topo. Seu histórico era respeitável, mas insuficiente. A França precisava de um homem capaz não apenas de apagar incêndios, mas de reconstruir os alicerces.

  • FBL-WC2014-FRA-JPN-FRIENDLYAFP

    O arquiteto

    Em julho de 2012, Didier Deschamps foi nomeado técnico da França. A escolha parecia quase inevitável. Campeão mundial em 1998 e campeão europeu em 2000 como capitão, Deschamps encarnava a liderança e uma mentalidade vencedora. Mas ele também era uma figura polêmica. Ex-meio-campista defensivo com um jogo utilitário, ele era há muito tempo alvo de zombarias, principalmente por parte de Eric Cantona, que o apelidou de “carregador de água”, o trabalhador que faz o trabalho sujo sem brilhar.

    No entanto, foi precisamente essa mentalidade de trabalhador, esse ego colocado a serviço do coletivo, que fez de Deschamps o perfil ideal para a França pós-Knysna.

    Deschamps imediatamente impôs sua visão de que a coesão do grupo estava acima de tudo. Sem estrelas intocáveis, sem tolerância com comportamentos desviantes. Ele não buscava o futebol bonito valorizado por certos puristas. Ele construiu times sólidos, difíceis de vencer e capazes de sofrer e se adaptar. Seu pragmatismo lhe rendeu críticas, mas ele não se importava; apenas os resultados importavam.

    A Copa do Mundo de 2014 no Brasil foi o batismo de fogo de Deschamps. A França, rejuvenescida e cheia de ambição, impressionou com seu jogo ofensivo na fase de grupos. Karim Benzema estava finalmente no auge de suas habilidades com a camisa azul, apoiado pelo vigor de jovens talentos como Antoine Griezmann e Paul Pogba. Mas nas quartas de final contra a Alemanha, a França caiu. A desilusão foi grande, mas a avaliação foi encorajadora. O impulso havia sido criado.

  • Portugal v France - Final: UEFA Euro 2016Getty Images Sport

    Teste de resiliência

    A Euro 2016, sediada na França, representou uma oportunidade de ouro, mas também uma armadilha formidável. A pressão da mídia era esmagadora, e todo o país esperava um título em casa.

    Deschamps comandou a equipe com mão de ferro. Ele excluiu jogadores indisciplinados como Hatem Ben Arfa e Benzema, este último envolvido no escândalo de chantagem com um vídeo sexual de Mathieu Valbuena que dominou as manchetes francesas. O técnico priorizou a estabilidade em detrimento do brilhantismo individual.

    A campanha da equipe foi controlada até a final. A França eliminou sucessivamente a Irlanda, a Islândia e, crucialmente, a Alemanha na semifinal. O Stade de France vibrou, mas a final contra Portugal se transformou em um pesadelo. Cristiano Ronaldo saiu lesionado no primeiro tempo, mas foi Portugal quem conquistou a vitória na prorrogação com um gol de Éder. A decepção foi imensa após a terceira derrota da França em uma final em um intervalo de 10 anos.

    Mas, ao contrário de 2006, essa derrota não provocou um colapso. A equipe demonstrou força mental e resiliência. As bases estabelecidas por Deschamps permaneceram firmes, e essa capacidade de absorver golpes sem se desintegrar foi fruto de seu trabalho incansável na coesão do grupo. A França estava pronta para o que viria a seguir.

  • TOPSHOT-FBL-NATIONS-FRA-NEDAFP

    Apoteose do pragmatismo

    A Copa do Mundo de 2018 na Rússia foi a obra-prima de Deschamps. Sua abordagem, frequentemente criticada por carecer de estética e rotulada como “feia”, provou ser implacavelmente eficaz.

    A França abandonou a posse de bola (apenas 49% em média, ficando em 20º lugar no torneio) em favor de um bloco defensivo compacto, projetado para eliminar espaços e lançar contra-ataques devastadores. Esse sistema foi feito sob medida para seus jogadores: o trabalho incansável de N'Golo Kante e Blaise Matuidi, a visão de Pogba, o jogo pivô de Olivier Giroud e, acima de tudo, o ritmo devastador de Griezmann e do jovem prodígio Mbappé.

    A campanha nas eliminatórias foi um modelo de gestão tática: caos controlado contra a Argentina (4 a 3); controle contra o Uruguai (2 a 0); disciplina de ferro contra a Bélgica (1 a 0) e eficiência clínica na final contra a Croácia (4 a 2).

    Essa vitória pertenceu a vários homens, incluindo Deschamps, o pragmático chefe que silenciou seus críticos ao provar que sua obsessão em construir uma equipe “muito difícil de vencer” estava correta, e Mbappé, a estrela emergente que explodiu no cenário mundial. Mas, acima de tudo, foi uma vitória coletiva.

    O símbolo foi Giroud. Essencial para o sistema, ele não marcou um único gol no torneio, em um sacrifício que teria sido impensável para os individualistas das gerações anteriores.

    O triunfo de 2018 não foi apenas uma vitória esportiva, foi uma vitória ideológica. A vingança do coletivo sobre o individual, prova de que uma equipe unida e disciplinada poderia voar mais alto do que um conjunto de talentos desunidos. Foi a vingança definitiva por Knysna.

  • FBL-WC2022-EUR-QUALIFIER-FRA-KAZAFP

    Gerenciando o novo status

    O triunfo de 2018 não foi um acidente. Foi o resultado de um sistema de desenvolvimento excepcional, cuja joia é o Instituto Nacional de Futebol em Clairefontaine, localizado na região de Paris. Este centro de treinamento e desenvolvimento tornou-se uma referência mundial.

    A filosofia da FFF, focada no desenvolvimento de jogadores tecnicamente completos, taticamente inteligentes e versáteis, criou um pool de talentos sem igual. Isso explica como a França pode se dar ao luxo de perder vários jogadores de classe mundial, como Pogba, Kanté ou Benzema, pouco antes de uma Copa do Mundo e ainda assim chegar à final.

    Se 2018 revelou um prodígio, os anos seguintes confirmaram o advento de um monarca. Mbappé, o mais jovem artilheiro da França em uma Copa do Mundo e o segundo mais jovem da história (depois de Pelé) a marcar em uma final, passou de revelação a líder indiscutível. Seu hat-trick na final da Copa do Mundo de 2022, que quase sozinho levou o jogo à prorrogação, consolidou definitivamente seu status como herdeiro dos grandes nomes.

    A era Deschamps não pode ser recontada, no entanto, sem a saga Benzema. Após o caso do vídeo sexual envolvendo Valbuena em 2015, Deschamps tomou a decisão ousada de dispensar seu atacante mais talentoso, priorizando o equilíbrio da equipe. Em uma reviravolta pragmática, ele convocou Benzema para a Eurocopa de 2021, reconhecendo seu nível excepcional no Real Madrid, mas o atacante sofreu uma lesão pouco antes da Copa do Mundo de 2022 e deixou a equipe em circunstâncias controversas, em meio a versões contraditórias dos eventos que criaram uma nova polêmica.

    Essa saga ilustra o paradoxo central da gestão de Deschamps: pragmatismo adaptativo, em que os princípios podem ser contornados se a vitória estiver em jogo.

  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Círculo completo

    A Copa do Mundo de 2022 marcou o crepúsculo da geração campeã mundial. As aposentadorias internacionais pós-torneio de jogadores importantes como Hugo Lloris e Raphael Varane, seguidas mais tarde por Giroud, encerraram oficialmente a “Geração Griezmann”. Simultaneamente, a competição confirmou a ascensão da próxima geração. Jogadores como Aurelien Tchouameni se estabeleceram como pilares, garantindo uma transição suave e a perpetuação da excelência.

    A final de 2022 contra a Argentina de Lionel Messi foi o contraponto perfeito para Berlim. Perdendo por 2 a 0 e completamente dominada durante 80 minutos, a França não afundou. Ao contrário da equipe de 2006, que desmoronou após perder seu líder, o time de 2022, galvanizado por um extraordinário Mbappé, orquestrou uma das viradas mais espetaculares da história das finais. Essa resiliência, essa recusa visceral da derrota, é a marca registrada definitiva da era Deschamps. É a fortaleza mental forjada no inferno de Knysna e nas lágrimas da Euro 2016.

    A avaliação final de Deschamps é a de um arquiteto. Ele assumiu o comando de uma equipe em decomposição moral que se tornara uma vergonha nacional e a transformou em uma potência global. Com um título mundial, duas outras finais e um triunfo na Liga das Nações, seu histórico o coloca no panteão dos maiores treinadores internacionais. Ele não será lembrado como um filósofo do futebol bonito, mas como um construtor de máquinas vencedoras.

    A história parece destinada a fechar o ciclo. Deschamps anunciou que deixará o cargo após a Copa do Mundo de 2026 e, para sucedê-lo, uma sombra paira: a de Zidane. A hipótese é tão natural que o próprio Deschamps a validou. A simetria seria perfeita: o homem cuja saída trágica em Berlim deu início a este ciclo de 16 anos de caos e reconstrução está hoje em melhor posição para herdar a dinastia estável que emergiu das cinzas que ele deixou para trás.

    O maior legado de Deschamps pode não ser a segunda estrela, mas a institucionalização da resiliência. Ele substituiu uma cultura frágil, dependente do humor de um gênio, por um DNA coletivo onde a capacidade de sofrer e lutar se tornou uma segunda natureza. É essa força silenciosa que ele legará ao seu sucessor, para que a era dos Bleus possa continuar.

