LEGADO: De Berlim a Doha - como a França aprendeu a ser resiliente na Copa do Mundo

A aventura da Copa do Mundo de 2006 não começou com uma explosão, mas com um murmúrio de ansiedade. A França, envelhecida e sem inspiração, passou pela fase de grupos com dois empates, provocando imensas dúvidas sobre suas credenciais para o título.

Esta equipe foi salva do naufrágio pelo retorno providencial dos veteranos Claude Makelele, Lilian Thuram e, acima de tudo, Zidane. Saindo da aposentadoria internacional um ano antes, seu retorno foi percebido como messiânico.

“Deus existe e voltou para a seleção francesa”, declarou Thierry Henry, mas essa frase revelou uma falha estrutural: a dependência quase total da equipe em relação a um único homem.

A final no Olympiastadion de Berlim foi o palco perfeito para a última apresentação do maestro. Aos sete minutos, Zidane abriu o placar com um audacioso pênalti à la Panenka, um gesto ultrajante que resumia seu gênio e sua confiança absoluta. A França dominou, e o zagueiro italiano Marco Materazzi reconheceria mais tarde, sem equívocos, a superioridade dos Bleus naquela noite. Na prorrogação, Zidane cabeceou com força, mas Gianluigi Buffon fez uma defesa milagrosa. Esse foi o momento em que o sonho deveria ter se tornado realidade.

Em vez disso, aos 110 minutos, Materazzi se viu no chão. O incidente que o levou a cair ocorreu longe da bola, uma provocação verbal sobre a irmã de Zidane. A resposta foi rápida, animalesca, uma violenta cabeçada no peito do italiano. O cartão vermelho foi mostrado; a imagem de Zidane caminhando de cabeça baixa, passando pelo troféu enquanto voltava para o vestiário, tornou-se icônica como parte de uma derrota trágica. Privada de seu líder, a equipe entrou em colapso psicológico e perdeu nos pênaltis.

A reação, um estado de choque nacional, foi imediata. Esse ato não destruiu a lenda de Zidane na França, mas acrescentou uma camada de complexidade humana que tornou sua lenda ainda mais poderosa. Mas para a equipe francesa, as consequências foram profundas. A “Geração Zidane” havia chegado ao fim. A saída do único homem capaz de manter a estrutura unida criou um enorme vácuo de poder. Ninguém estava preparado para herdar a tocha, e as sementes de Knysna foram plantadas no campo de Berlim.