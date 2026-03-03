LEGADO: De Berlim a Doha - como a França aprendeu a ser resiliente na Copa do Mundo

O apito final. Em Berlim, em 9 de julho de 2006, ele soa como o sino da morte da tragédia grega. Ele confirma a queda de um deus, Zinedine Zidane, e o fim brutal de uma era de ouro. A imagem fica congelada no tempo: um cartão vermelho, um olhar vazio, um troféu acariciado, mas nunca tocado.
Dezesseis anos depois, em 18 de dezembro de 2022, em Doha, outro apito final soa. Este conclui a derrota, certamente, mas uma derrota heróica, quase vitoriosa em seu brio. Ele não sela um fim, mas confirma a existência de uma dinastia e a coroação de um novo rei, Kylian Mbappé, autor de um hat-trick surpreendente.
Entre essas duas finais da Copa do Mundo, a França viveu uma das odisseias mais dramáticas do futebol internacional moderno. Um ciclo completo de morte e renascimento, da vergonha absoluta à glória eterna. É a história de uma seleção nacional que, depois de atingir o fundo do poço, reconstruiu meticulosamente sua alma, expurgou seus demônios e forjou uma nova identidade, mais resiliente e pragmática. Um legado definido não mais pelo brilhantismo de um gênio solitário, mas pela força inabalável do coletivo.