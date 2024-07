Os convocados da França para a Eurocopa: os jogadores chamados para a Euro 2024

Didier Deschamps anunciou a sua lista de convocados para a Eurocopa, com o retorno de Kanté e as óbvias inclusões de Mbappé e Griezmann

Uma das maiores potências do futebol mundial, até mesmo por ser um dos maiores berços de jogadores, a França está convocada para a disputa da Euro 2024. A principal novidade foi o retorno do meio-campista N’Golo Kanté, um dos grandes destaques da campanha do título mundial em 2018.

Kanté, ex-Chelsea, atualmente joga na Arábia Saudita, pelo Al Ittihad, e não era convocado há dois anos. Cria da base do Paris Saint-Germain, Zaire-Emery também está na lista e passa a ser, aos 18 anos e 69 dias, o atleta mais jovem a ser convocado para uma grande competição disputada pela seleção francesa.

Campeã europeia em 1984 e 2000, a França treinada por Didier Deschamps está no Grupo D, junto de Áustria, Holanda e Polônia. Os grandes destaques do selecionado seguem sendo Kylian Mbappé e Antoine Griezmann – além de nomes conhecidos como Ousmane Dembélé e Adrién Rabiot. Confira, abaixo, a lista de convocados.

