Athletic Bilbao x Paris Saint-Germain: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Champions League 2025/26

Depois da derrota em Nápoles, o Paris Saint-Germain volta a campo nesta quarta-feira (10) encarando uma verdadeira armadilha no País Basco. Vice-líder da fase de liga, o atual campeão europeu visita a “catedral” de San Mamés para enfrentar o Athletic Bilbao. Se o PSG vive um momento avassalador no ataque após golear o Rennes por 5 a 0, o grande desafio agora está do outro lado do campo: Luis Enrique precisa encontrar soluções para uma defesa completamente remendada.

Uma defesa parisiense dizimada e em reconstrução

A grande pergunta é: quem vai jogar na defesa? Lucas Hernandez está suspenso, Achraf Hakimi segue lesionado e Nuno Mendes ainda é dúvida. Com as laterais desfalcadas, o técnico espanhol pode ter de improvisar, seja usando jovens da base ou reposicionando jogadores mais experientes. Para piorar, Ousmane Dembélé é dúvida por conta de um quadro gripal, e o goleiro Lucas Chevalier também pode ficar fora devido a um problema no tornozelo. A boa notícia é o retorno de Désiré Doué, que amplia as opções ofensivas.

Bilbao no fio da navalha

Do outro lado, o Athletic Bilbao joga sua última cartada. Na 27ª colocação geral e praticamente eliminado, o time basco precisa vencer para manter viva a chance de disputar os playoffs da Champions. A vitória recente sobre o Atlético de Madrid deu novo ânimo aos comandados de Ernesto Valverde, que contam com o apoio fervoroso de San Mamés para tentar derrubar o gigante parisiense. Mas os bascos também têm problemas: o líder defensivo Aymeric Laporte está lesionado e vira mais um desfalque importante.

Um teste de caráter para o PSG

O duelo promete ser um teste de personalidade para o PSG. Enfrentando uma equipe desesperada e um estádio que costuma pressionar como poucos, o time francês terá de mostrar maturidade para administrar o ambiente e superar seus próprios desfalques. Uma vitória deixaria o PSG muito perto da classificação direta para as oitavas de final, reforçando seu favoritismo mesmo em meio às dificuldades.

Onde assistir a Athletic Bilbao x Paris Saint-Germain

A partida entre Athletic Bilbao e PSG será transmitida no canal Space, na TV fechada, e na HBO Max, serviço de streaming da Warner Bros. Discovery que detém os direitos de transmissão da Liga dos Campeões.

Horário e local de Athletic Bilbao x Paris Saint-Germain

Liga dos Campeões - Liga dos Campeões San Mames

A partida será realizada nesta quarta-feira, 10 de dezembro, às 17h (horário de Brasília), no Estádio San Mamés, em Bilbao.

Notícias das equipes e prováveis escalações

Athletic Bilbao

O Bilbao chega para a partida com sérios problemas defensivos. Aitor Paredes está suspenso, enquanto Yeray Álvarez ainda cumpre punição após um caso de doping. A lista de lesionados segue extensa: Robert Navarro, Beñat Prados, Unai Egiluz, Maroan Sannadi e Iñaki Williams estão fora. Laporte, lesionado contra o Atlético, também se junta aos desfalques. A esperança ofensiva fica novamente sobre Nico Williams, principal arma dos bascos.

Paris Saint-Germain

O PSG desembarca no País Basco com vários desfalques importantes. Lucas Hernandez está suspenso após ser expulso contra o Tottenham, e Achraf Hakimi segue no departamento médico. O goleiro Lucas Chevalier ainda sente o tornozelo e pode ser baixa novamente. Caso isso aconteça, Matvey Safonov será titular pela segunda vez consecutiva.

Ousmane Dembélé é dúvida por uma síndrome gripal e não participou do treino de segunda-feira. Nuno Mendes, Lucas Beraldo e Renato Bellucci Marin também serão reavaliados. Sem Dembélé, Bradley Barcola pode aparecer como falso 9, embora Luis Enrique ainda tenha boas opções no ataque. A boa notícia é a recuperação de Désiré Doué, que treinou normalmente e deve viajar com o grupo.

Momento das equipes

Retrospecto no confronto direto

ATH Outros PSG 1 0 Empate 1 PSG 4 - 2 Athletic Bilbao

Athletic Bilbao 2 - 0 PSG 4 Gols feitos 4 Jogos com mais de 2.5 gols 1/2 Ambos os times marcam 1/2

Classificação

