Como Mbappé se tornou o jogador mais bem pago do futebol

Francês de 23 anos marcou 14 gols em 15 partidas disputadas, além de duas assistências; atleta tem acordo com equipe até 2025

Emprestado pelo Mônaco no final de 2017 e comprado finalmente pelo PSG em meados de 2018, o atacante Kylian Mbappé tem contrato com a equipe da capital francesa até 2025. Como revelou o jornal Le Parisien, o jovem receberá cerca de 630 milhões de euros (cerca de R$ 3,290 bilhões) ao longo do acordo, tornando-se o atleta mais bem pago da história.

O valor inclui seu salário (72 milhões de euros líquidos por ano), além de dois bônus: aquele que ele recebeu no momento da assinatura (180 milhões de euros distribuídos ao longo dos anos) e aquele ligado à sua lealdade ao clube. Este último é progressivo e deve permitir-lhe ganhar 270 milhões de euros se permanecer no PSG até as Olimpíadas de 2024. Ou seja, no final Mbappé recebe um quarto do orçamento do PSG se o valor for reduzido para o ano.

E após tantas discussões e complicações dentro do elenco parisiense, parece que nada pode abalar o atacante de 23 anos: só nesta temporada, Mbappé marcou 14 gols em 15 partidas disputadas, além de outras duas assistências. Claro, há sim os altos valores, mas o jogador até então tem anotado bons números que revelam o grande motivo do que, de fato, vale o francês.

Getty

Mbappé inclusive afirmou que o dinheiro não era sua principal motivação e que o projeto do clube o interessava mais. Hoje, à luz dessas revelações, podemos dizer que ele dá importância a ambos os aspectos.

Mesmo que vá embora na próxima janela de transferências, Mbappé encheria os bolsos. Ele terá 325 milhões de euros garantidos. E se ficar até 2023, receberá pelo menos 480 milhões de euros do PSG, no entanto, esse não parece ter sido seu estado de espírito nas últimas semanas. Houveram rumores de que o jovem queria sair da equipe no início do próximo ano, enquanto o jogador negou a situação, mas é necessário atenção nos próximos movimentos do mercado para caso o atleta saia, de fato, do clube da capital,