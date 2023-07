Kylian Mbappé passou dos limites ao provocar o PSG

Após atacar diretamente o clube francês em entrevista, será que o jogador não oficializou sua ruptura de contrato para a próxima temporada?

Kylian Mbappé está atualmente em Camarões para aproveitar suas férias. Perante o planejado, o jogador deveria retornar a Paris em seguida para iniciar os treinos visando a nova temporada. No entanto, não se sabe se esse cenário irá ocorrer. É bem possível que o francês, no entanto, faça apenas uma rápida passagem pela capital francesa antes de voar para outro lugar.

Mbappé talvez tenha selado seu destino no PSG. Em uma entrevista à revista France Football, após ser escolhido como melhor jogador francês da temporada, criticou severamente seu clube e seus dirigentes em todos os aspectos. É verdade que devemos levar em consideração a data em que a entrevista foi realizada (durante a última data FIFA), mas não podemos relevar o fato de que suas palavras foram duras. Considerá-las inclusive degradantes em relação ao seu empregador.

Mbappé, e sua declaração

Durante a entrevista, Mbappé criticou a imagem do PSG, dizendo que jogar pelo clube "não ajuda", insinuando que a direção é a principal responsável pelos repetidos fracassos na Champions League ("nós jogadores fizemos de tudo").

Ao mesmo tempo, lamentou a falta de ambição das pessoas que lideram a equipe nos bastidores, concluindo de forma enfática que continuará lutando por seus objetivos pessoais "com qualquer camisa". Isso deve ser entendido como sua disposição para mudar de ares neste verão.

É óbvio dizer, que suas declarações não foram bem recebidas pela diretoria parisiense. Nasser Al-Khelaifi e seus seguidores não ficaram nada satisfeitos com o episódio e se irritaram com a maior estrela do atual elenco, como foi demonstrado na resposta do dirigente catariano sobre Mbappé durante a coletiva de imprensa de apresentação de Luis Enrique. No entanto, é certo que a situação está difícil de engolir. Até por que, se isso não é uma provocação ao clube, se parece muito com uma.

Getty

Al-Khelaifi e o PSG não pouparam sua estrela

Em um passado não tão distante, Mbappé já havia alfinetado a diretoria do clube. Mas nunca em tamanha proporção. Lembramos de suas palavras na cerimônia dos Trophées UNFP apenas dois anos após sua chegada, da vez em que ameaçou sair devido a uma janela de transferências fracassada, de suas reclamações manifestadas publicamente após uma eliminação na Champions League e, por fim, da carta enviada à alta administração para informar que não ativaria a cláusula de extensão por mais um ano. Mas nada comparável ao que ele acabou de fazer agora, ou seja, rebaixar deliberadamente a instituição.

O clube não gostou, seu presidente ainda menos, e rumores sugerem que alguns jogadores do elenco também não ficaram satisfeitos com as declarações de seu companheiro de equipe. De acordo com o que a RMC e a Canal+ relataram, seis deles, incluindo duas contratações de verão, entraram em contato diretamente com Nasser Al-Khelaifi para reclamar dessa exposição, considerando-a prejudicial às suas respectivas imagens e à do clube. No entanto, não há a certeza desta informação, pois é difícil imaginar que os novos estrangeiros do clube, que nem falam francês, entrassem em contato rapidamente com seu chefe com base em uma entrevista publicada na mídia local. A hipótese de uma contraofensiva orquestrada pelo PSG para constranger Mbappé também não pode ser descartada.

Uma separação parece inevitável, resta saber a data

Internamente em Paris, a pergunta de hoje é: "Se ele pensa tudo isso, por que ele não sai?" A pergunta é realmente legítima. Se ele não aguenta mais o clube, o jogador só precisaria expressar claramente seu desejo de mudar de ares. A resposta é que ele não precisa fazer isso, porque uma rebelião não seria positiva para sua imagem. Mbappé é um rapaz ponderado, que cuida de sua comunicação e nunca age impulsivamente. Ele deixa as coisas acontecerem à sua maneira, sem entrar em conflito e com a esperança de alcançar seus objetivos. Mas a incerteza diz respeito exatamente ao objetivo pretendido. Ele quer ficar ou partir? Como toda essa agitação poderia ser útil?

Portanto, ainda há muitos mistérios a serem revelados nesta história. E é muito provável que essa "novela", continue até o final do verão europeu. E só um sábio ou mágico para prever o desfecho, pois até o momento não há qualquer certeza. Ou talvez haja pelo menos uma: a tensão entre Mbappé e sua direção está mais alta do que nunca. Com tantos desdobramentos acumulados, a continuação de sua convivência parece cada vez mais improvável.