The Best FIFA Football Adwards 2018: tutti i vincitori

Per il terzo anno si sono assegnati i premi The Best FIFA, dopo la scissione col Pallone d'Oro andata in scena nel 2016.

Dopo anni è arrivata la scissione. Dal 2016, infatti, il Pallone d'Oro si è staccato dalla FIFA, tornando di sola competenza France Football. La federazione internazionale ha così riesumato il vecchio FIFA World Player, allargandolo e cambiandogli nome: tanti premi per i migliori allenatori e atleti, maschili e femminili, dell'anno precedente.

Con DAZN avrai oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Come funziona il The Best FIFA e quali sono i suoi vincitori?

THE BEST FIFA, COME FUNZIONA

Sono 10 i candidati, e non 23 come nel 2017: i migliori giocatori da cui scegliere il vincitore saranno scelti da una giuria di esperti composta, tra gli altri, da Ronaldo, Lampard e Capello. Le migliori giocatrici saranno scelte invece da Mia Hamm, Sun Wen e Maia Jackman. Iker Casillas sarà chiamato a stilare una mini-lista per il premio Puskas.

Per eleggere il miglior giocatore della scorsa stagione dalla lista dei 10 voteranno giornalisti, capitani delle Nazionali, commissari tecnici e tifosi. Attraverso il sito della FIFA, infatti, sarà possibile selezionare il proprio preferito, così da fargli vincere il premio The Best FIFA Men’s Player 2018.

Il 24 luglio sono stati annunciati i 10 candidati delle categorie miglior giocatore, miglior giocatrice, miglior allenatore, miglior allenatrice, miglior portiere, miglior goal. Poi successivamente, il 3 settembre, sono stati resi noti i 3 finalisti per ogni categoria.

CANDIDATI A MIGLIOR GIOCATORE THE BEST FIFA E VINCITORE

VINCITORE - Luka Modric, Real Madrid e Croazia

Cristiano Ronaldo, Real Madrid/Juventus e Portogallo

Mohamed Salah, Liverpool ed Egitto

CANDIDATI A MIGLIOR ALLENATORE THE BEST FIFA E VINCITORE

VINCITORE - Didier Deschamps, Francia

Zlatko Dalic, Croazia

Zinedine Zidane, Real Madrid

CANDIDATI A MIGLIOR ALLENATORE FEMMINILE THE BEST FIFA E VINCITORE

VINCITORE - Reynald Pedros, Lione

Asako Takakura, Giappone

Sarina Wiegman, Olanda

CANDIDATI A MIGLIOR PORTIERE THE BEST FIFA E VINCITORE

VINCITORE - Thibaut Courtois, Chelsea/Real Madrid/Belgio

Kasper Schmeichel - Leicester/Danimarca

Hugo Lloris - Tottenham/Francia

FIFPRO XI CANDIDATI E VINCITORI

A Londra è stato svelato anche il miglior undici della passata stagione: questi verranno scelti tra i 55 candidati nominati dai professionisti di tutto il mondo.

Portieri: Gianluigi Buffon, Thibaut Courtois, David De Gea, Keylor Navas, Marc-André ter Stegen

Difensori: Jordi Alba, Daniel Carvajal, Giorgio Chiellini, Dani Alves, Diego Godin, Mats Hummels, Joshua Kimmich, Dejan Lovren, Marcelo, Yerry Mina, Benjamin Pavard, Gerard Pique, Sergio Ramos, Thiago Silva, Kieran Trippier, Samuel Umtiti, Virgil van Dijk, Raphael Varane, Sime Vrsaljko, Kyle Walker

Centrocampisti: Sergio Busquets, Casemiro, Philippe Coutinho, Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Andres Iniesta, Isco, N'Golo Kante, Nemanja Matic, Luka Modric, Paul Pogba, Ivan Rakitic, David Silva, Arturo Vidal

Attaccanti: Karim Benzema, Edinson Cavani, Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala, Antoine Griezmann, Harry Kane, Robert Lewandowski, Romelu Lukaku, Mario Mandzukic, Sadio Mane, Kylian Mbappe, Lionel Messi, Neymar, Mohamed Salah, Luis Suarez

FIFPRO 11 (4-2-3-1): De Gea; Dani Alves, Sergio Ramos, Varane, Marcelo; Kantè, Modric; Mbappé, Messi, Hazard; Cristiano Ronaldo

CANDIDATI A MIGLIOR GOAL THE BEST FIFA

VINCITORE - Mohamed Salah, Liverpool-Everton

Gareth Bale, Real Madrid-Liverpool

Cristiano Ronaldo, Juventus-Real Madrid

Denis Cheryshev, Russia-Croazia

Lazaros Christodoulopoulos, AEK-Olympiacos

Giorgian De Arrascaeta, Cruzeiro-America

Riley McGree, Newcastle Jets-Melbourne City

Lionel Messi, Nigeria-Argentina

Bernjamin Pavard, Francia-Argentina

Ricardo Quaresma, Iran-Portogallo

MIGLIOR GIOCATRICE THE BEST FIFA E VINCITRICE

VINCITRICE - Marta

Ada Hegerberg

Dzsenifer Marozsan

CANDIDATI MIGLIOR TIFOSERIA E FAIR PLAY

LA CERIMONIA THE BEST FIFA

I fans della Nazionale del Perù hanno vinto il titolo di miglior tifoseria almondo, mentre il premio faif play è andato a

I premi The Best sono stati consegnati a Londra il 23 settembre: conferma per la capitale britannica, dopo che la cerimonia aveva trascolato nel 2017 da Zurigo, Svizzera.