Sarri nel mirino del Chelsea: via la clausola dal contratto?

Il Chelsea starebbe pensando a Sarri per la panchina: Abramovich pronto a pagare la clausola, ma De Laurentiis vuole toglierla.

Otto milioni di euro per un allenatore non sono quisquiglie, come direbbe Totò, ma nella ricca Premier League ci sarebbe chi è pronto a investirli su Maurizio Sarri. Secondo 'La Gazzetta dello Sport', infatti, il ricco proprietario del Chelsea Roman Abramovich starebbe pensando di staccare un assegno per pagare la clausola rescissoria prevista nel contratto dell'allenatore del Napoli in modo da assicurarselo per la prossima stagione e avviare un nuovo progetto tecnico con i Blues.

Ecco perché, sempre secondo il quotidiano sportivo milanese, il presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis, temendo il possibile 'scippo' del tecnico, ha premura di incontrarlo quanto prima per ridiscutere i termini dell'accordo col Napoli e, possibilmente, eliminare l'insidiosa clausola.

"Ci siamo dati appuntamento per il 9 febbraio, - ha svelato ieri il numero uno azzurro parlando con i media - Ovvio che non posso costringere Sarri a restare. Se andasse via ora, però, si perderebbe una serie di progetti: Casa Napoli, il nostro centro sportivo, e magari il nuovo stadio. Comunque non credo che Maurizio sia di passaggio, ha un’etica e poi servono 8 milioni per pagare la sua clausola. Certo, la toglierei con piacere...".

L'ammissione del patron, insomma, sarebbe a sua volta un'ammissione implicita che esiste chi quegli 8 milioni è disposto a pagarli. Abramovich, del resto, e la sua storia lo dimostra, non è tipo da badare a spese: da Mourinho a Conte, passando per Hiddink e Ancelotti, il ricco imprenditore russo ha sempre costruito sugli allenatori le fortune del Chelsea, e ora che la parabola del tecnico salentino è in fase di declino, sarebbe pronto a puntare su un altro allenatore allenatore italiano, Maurizio Sarri, garanzia di serietà e bel gioco, per il futuro dei Blues.

Per scongiurare questo, De Laurentiis è pronto a proporre al suo allenatore un sensibile ritocco sull'attuale ingaggio: ma l'ex banchiere potrebbe comunque percepire uno stipendio molto superiore in Inghilterra ed essere attratto dal fascino di un'avventura Oltremanica.