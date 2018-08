Petrachi apre all'addio di Iago Falque: "Se arriva una squadra tedesca..."

Il ds del Torino prima della gara con la Roma: "Iago Falque? Se arriva una cifra importante dalla Germania... Zaza? Lo seguivamo da un mese".

Titolare contro la Roma, Iago Falque può lasciare il Torino anche con il mercato chiuso per la Serie A. Può dunque essere lui, come rivelato dal ds Gianluca Petrachi, il giocatore sacrificato in attacco dopo l'arrivo di Zaza.

"Iago è un giocatore importantissimo, oggi gioca pure titolare - le sue parole a 'Sky Sport' prima dell'anticipo contro i giallorossi - La chiusura anticipata del mercato in Italia è un'anomalia, crea scompensi. Magari ora arriva una squadra tedesca che ci offre una cifra importante e ce lo soffia". Un bell'indizio, non c'è che dire.

Di Simone Zaza, arrivato all'ultimo giorno di mercato dal Valencia, Petrachi dice: "Con il suo agente parlavamo da più di un mese. E quando abbiamo capito che dovevamo affondare il colpo lo abbiamo fatto. Prima speravamo di cedere qualcuno, ma non c'era più tempo".

L'altro nuovo acquisto degli ultimi giorni Ola Aina "lo avevo già chiesto a Conte, che però aveva impedito al sua cessione. Lo seguivo da due anni", rivela Petrachi, che parla anche di Meité: "Può far bene. Ma i responsi li darà il campo".

In generale, sul mercato il Torino ha cercato di seguire le indicazioni di Walter Mazzarri: "L'allenatore voleva giocatori fisici per combattere con le grandi. E noi abbiamo provato ad accontentarlo".