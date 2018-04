Klopp recupera Mané per Roma-Liverpool: "Nulla di grave"

In conferenza stampa, Klopp è tornato anche sugli incidenti di Liverpool: "Sono il lato brutto del calcio, non dovremmo neanche parlarne".

Buone notizie per il Liverpool in vista del ritorno della semifinale di Champions League contro la Roma. Sadio Mané sarà infatti regolarmente a disposizione.

Lo ha confermato Jurgen Klopp in conferenza stampa: "Un piccolo problemino ce l’ha, ma non è nulla di grave. Può recuperare anche per domani".

Klopp non è intenzionato a fare troppo turnover con lo Stoke: "Potrebbero giocare gli stessi che hanno giocato con la Roma, se fossero tutti disponibili, perché c’è una pausa di quattro giorni per il recupero".

Gli stessi a eccezione ovviamente di Oxlade-Chamberlain, che si è infortunato al ginocchio e salterà sicuramente il ritorno oltre che il Mondiale con l'Inghilterra.

Il tecnico dei Reds è tornato anche sugli episodi accaduti prima del match d'andata, con gli scontri che hanno mandato in coma il tifoso del Liveprool: "Non sono in grado di esprimere le mie emozioni, è una cosa che non sarebbe mai dovuta succedere. I miei pensieri e le mie preghiere sono per Sean Cox”.

E adesso in vista del ritorno c'è allerta massima: "Spero che tutti quelli coinvolti nella sicurezza facciano del loro meglio. Chiedo responsabilità. Si tratta solo di buon senso. Bisogna comportarsi con le persone come vorremmo che loro si comportassero con noi. Quella parte del calcio non mi piace, non dovremmo neanche parlarne”.