Come si scrive: Nzonzi o N'Zonzi? Dal giocatore la risposta definitiva

Il cognome del centrocampista francese, prossimo centrocampista della Roma, ha una grafia "particolare": come si scrive correttamente?

Lo diciamo subito, a scanso di equivoci: si scrive Steven Nzonzi, senza apostrofo tra la prima "n" e la prima "z", che di conseguenza non va nemmeno scritta maiuscola. Una precisazione doverosa ma non scontata, se è vero che il centrocampista francese, promesso sposo della Roma, ha un cognome che evidentemente si presta a più interpretazioni.

Lo scrive infatti con l'apostrofo - N'Zonzi - nientemeno che il sito della UEFA, ogni qualvolta compare una sua pagina profilo associata ai vari tornei UEFA ai quali ha preso parte. Idem per quanto riguarda il videogioco FIFA, che lo nomina inequivocabilmente con l'apostrofo.

In realtà è lo stesso giocatore ad aver specificato più volte - ad esempio, in occasione della prima convocazione in Nazionale francese - la corretta grafia del suo cognome, espressa del resto anche sulle sue maglie da gioco. In sostanza, d'ora in poi vietato sbagliare: si scrive Nzonzi, e l'apostrofo è un errore da matita rossa. Anzi, Giallorossa...