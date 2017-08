Calciomercato Roma, si punta sul 'piano B': virata su Vazquez del Real Madrid

08:23 Condividi Chiudi

Viste le difficoltà a raggiungere un accordo con il Leicester City per Mahrez, la Roma vira sul 'piano B' che porta a Vazquez del Real Madrid.

Di fronte all'ennesimo no pronunciato dal Leicester City, che non intende fare sconti per Riyad Mahrez e insiste a chiedere 40 milioni di sterline, poco meno di 45 milioni di euro, per lasciar partire il giocatore algerino, la Roma, secondo quanto riporta 'Il Corriere dello Sport', ha deciso di puntare per ora sul 'piano B', ovvero quello che porta a Lucas Vazquez del Real Madrid.

Il D.s. giallorosso Monchi ha già ripreso i contatti con il procuratore dell'esterno offensivo. A differenza di Mahrez, Vazquez non è mancino ma può giocare sia a destra, sia a sinistra. Il ventiseienne spagnolo vede bene la porta ed è soprattutto uno specialista dell'ultimo passaggio: nelle 50 presenze complessive dell'ultima stagione ha collezionato 4 reti e ben 14 assist.

Per lui il Real Madrid chiede 30 milioni di euro, cifra più abbordabile rispetto alle pretese delle Foxes per Mahrez, che consentirebbe alla Roma di assicurarsi un esterno offensivo di qualità senza svenarsi economicamente. Per questo è Vazquez l'alternativa principale a Mahrez per i giallorossi, mentre le ipotesi Cuadrado e Mata sono più distanti e difficoltose.

Per Vazquez, prodotto della Cantera madridista che vanta già 3 presenze nella Nazionale maggiore della Spagna, il club capitolino non ha ancora formulato offerte ufficiali, ma l'interesse è concreto e secondo 'La Gazzetta dello Sport' nei prossimi giorni potrebbero esserci sviluppi importanti.