Calciomercato Napoli, l'Udinese: "Karnezis via, Pavoletti costa"

Manuel Gerolin, ds dell'Udinese, sul mercato friulano: "Per Karnezis troveremo la soluzione migliore, Pavoletti ci piace ma ha un ingaggio alto".

Addio ad Orestis Karnezis, Leonardo Pavoletti più lontano. In casa Udinese, Manuel Gerolin fa il punto sui principali argomenti di mercato ed invia indirettamente messaggi al Napoli.

Si parte col portiere greco, da tempo nei radar degli azzurri: "Eravamo già d'accordo di portare Scuffet dove merita, sta andando bene - sottolinea il ds friulano a 'Sky' - Abbiamo Bizzarri e per Karnezis cercheremo la soluzione migliore per noi e per lui".

Capitolo Pavoletti, ambito dai bianconeri ma pista difficile: "E' un giocatore che piace all'Udinese, ma ha un contratto troppo alto per le nostre tasche".

In entrata, inoltre, Gerolin scopre le carte: "Raphinha è un giocatore che ci piace. Facciamo sondaggi con tanti giocatori e lui è tra questi. Poi cerchiamo un vice-Widmer".