Calciomercato Lazio, l'agente di Milinkovic Savic: "Non è in vendita"

Mateja Kezman, agente di Milinkovic Savic, esclude che il suo assistito possa lasciare la Lazio: "Vogliamo che resti, non è in vendita".

Dopo aver già perso Biglia e con Keita a forte rischio cessione la Lazio può consolarsi grazie a Milinkovic Savic che, nonostante il corteggiamento di Inter e Juventus, non si muoverà da Roma per nessuna cifra.

Ad assicurarlo, intervistato in esclusiva da 'Tuttojuve', è l'agente Mateja Kezman che spiega: "C'è realmente un interesse di molte squadre spagnole, inglesi ed italiane ma noi non abbiamo intenzione di lasciare la Lazio. Il ragazzo si trova bene nella Capitale, il mister Inzaghi e il club stanno facendo grandi cose per lui e sta crescendo ogni giorno.

La verità è che lui non è in vendita per nessuna cifra in questo momento. Vogliamo che resti alla Lazio e che si diverta durante la prossima stagione".

Verità questa peraltro già ribadita da Lotito qualche ora prima a 'Premium Sport': "Ho ricevuto un'offerta strabiliante, forse l'offerta più alta di questo mercato in Italia, ma ho detto no. Milinkovic Savic non si tocca".

"Ha bisogno di affermarsi come un leader nella sua posizione in questa squadra. E' sua intenzione continuare a lavorare molto duro, migliorare ogni giorno ed aiutare la Lazio con i suoi goal e i suoi assist.

Può essere più forte, più veloce e naturalmente, a 22 anni, può ancora migliorare tatticamente", ha chiosato invece Kezman. Le big del calcio europeo, insomma, possono attendere.