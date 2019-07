Victor Valdés keert terug bij Barcelona en strijdt binnenkort tegen Ajax

Victor Valdés keert terug bij Barcelona.

De Catalaanse grootmacht meldt vrijdagmiddag via de officiele kanalen dat de oud-keeper trainer wordt van de Onder-19 van . Op 29 juli begint de ploeg aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen en op 27 augustus staat de formatie van Valdés tegenover de jeugd van tijdens de opening van het Johan Cruijff Stadion in Barcelona.

Valdés heeft tot volgend jaar zomer getekend bij Barcelona, met de optie om de verbintenis met nog een seizoen te verlengen. Vrijdagochtend zette de oud-doelman zijn handtekening onder het contract in bijzijn van Silvio Elias, hoofd jeugdopleiding van Barcelona, en Jose Mari Bakero en Guillermo Amor, directeuren van de jeugdopleiding.



De voormalig sluitpost wordt op de site van Barcelona omschreven als clubicoon. Valdés speelde in totaal 539 wedstrijden voor de grootmacht, waarin hij 442 doelpunten moest incasseren. Hij sloot zich in de zomer van 2002 aan bij de hoofdmacht van Barcelona en groeide uit tot een zeer gewaardeerde kracht. In 2011/12 pakte hij een clubrecord door 896 minuten te spelen zonder tegendoelpunt.



Valdés kende ook nog kortstondige avonturen bij , Middlesbrough en . De voormalig sluitpost veroverde als speler van Barcelona zes landstitels en drie keer de . Daarnaast werden er twee Spaanse bekers en zes Spaanse Supercups bijgezet in zijn prijzenkast. Als international van Spanje veroverde Valdés de wereldtitel in 2010 en de Europese titel in 2012, al moest hij in beide gevallen Iker Casillas voor zich dulden.