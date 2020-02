Rummenigge hint met speech en cadeau naar vaste aanstelling Flick

Hans-Dieter Flick maakt als interim-trainer bij Bayern München veel indruk en het is niet ondenkbaar dat hij een vaste aanstelling krijgt.

Woensdagavond werd hij na de 0-3 overwinning op toegesproken door Bayern-baas Karl-Heinz Rummenigge en behalve een lovende speech ontving Flick ook een sympolisch cadeau.

Bayern gaf de trainer, die maandag zijn 55ste verjaardag vierde, een rode pen. Volgens Rummenigge om 'contracten mee te tekenen', hetgeen een duidelijke hint lijjkt naar de toekomst.

Bayern maakte woensdagavond grote indruk op Stamford Bridge. Het Chelsea van Frank Lampard werd op alle fronten afgetroefd en de koploper van de won de heenwedstrijd in de achtste finales van de met overtuigende cijfers.

De doelpunten kwamen op naam van Serge Gnabry (twee) en Robert Lewandowski. Na afloop van het duel werd de Bayern-selectie inclusief technische staf ontvangen door een grote delegatie van de club bij een diner.

Tijdens een speech keek Rummenigge uitgebreid terug op de successen onder Flick, die eerder dit seizoen de ontslagen Niko Kovac opvolgde. Zo greep hij terug op onder meer de 2-7 overwinning op en de sterke serie in de competitie, waardoor Bayern weer terug aan kop is in de Bundesliga.

Tot slot feliciteerde Rummenigge de interim-trainer met zijn verjaardag en overhandigde hij een cadeau. "Hierbij een pen, waarmee het handig contracten ondertekenen is bij Bayern." De verbazing over de woorden van Rummenigge was hoorbaar in de zaal.

Flick heeft bij Bayern een contract dat doorloopt tot aan de zomer van 2021. De voormalig assistent-bondscoach van het Duitse elftal was onder Kovac assistent-trainer.

Hij is tot aan het einde van dit seizoen aangesteld als eindverantwoordelijke bij Bayern en nu lijkt het er dus op dat hij het voor een langere periode mag gaan laten zien als hoofdtrainer.