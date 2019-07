PSV slaat slag in België en haalt zestienjarig talent naar Eindhoven

Johan Bakayoko heeft getekend bij PSV.

De Eindhovenaren melden vrijdagochtend via de officiële kanalen dat de zestienjarige vleugelaanvaller overkomt van en voor drie seizoenen heeft getekend. Bakayoko zal aansluiten bij de Onder-17 van . Eerder was hij actief bij OH Leuven en .

PSV is verheugd met de komst van de buitenspeler, zo geeft men aan op de clubsite. 'De zestienjarige Belg geldt als een vaardige, beweeglijke en explosieve speler. Bakayoko is linksbenig en liet zich met name tijdens jeugdinterlands voor België en tijdens grotere wedstrijden positief zien', zo omschrijft PSV de aanwinst.

Bakayoko, wiens beide ouders roots hebben in Ivoorkust, zette donderdagmiddag zijn handtekening onder een verbintenis in het Philips Stadion. Vrienden en familieleden uit België vergezelden de jongeling daarbij. De vleugelaanvaller speelde het afgelopen seizoen in de opleiding van Anderlecht, hetgeen zijn derde profclub was in België.