Feyenoord zwaait Vermeer uit en zorgt voor financiële speling

Kenneth Vermeer verlaat Feyenoord, zo meldt de Rotterdamse club via de officiële kanalen.

De 34-jarige doelman stapt over naar Los Angeles FC uit de Major League Soccer.

Vermeer, die nog tot komende zomer vastlag in De Kuip, wilde erg graag verkassen naar de club uit de Verenigde Staten en heeft dus meegeholpen aan de wens van de routinier.

Feyenoord krijgt door het vertrek van Vermeer ook meer financiële ruimte, aangezien de doelman een relatief hoog salaris had. Met de extra financiële speling wordt het wellicht makkelijker om bijvoorbeeld een spits aan te trekken.

Vermeer is al meerdere keren op vakantie geweest in de buurt van Los Angeles en wilde graag nog een avontuur aangaan in het buitenland.

De doelman stond sinds de zomer van 2014 onder contract bij de Rotterdammers. De vijfvoudig Oranje-international is tot 133 wedstrijden gekomen voor de huidige nummer vijf van de , met 40 clean sheets als resultaat.

Vermeer won met de club vier prijzen, waaronder de landstitel in 2017. Eerder was de sluitpost actief voor , en .

"Kenneth heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij in deze fase van zijn carrière graag nog een stap als deze wilde maken", zo laat technisch directeur Sjaak Troost weten op de clubsite.

"Nu Justin Bijlow weer fit is en Kenneth bij ons over een aflopend contract beschikt, zien wij mogelijkheden om hieraan mee te werken."

"Bovendien heeft Nick Marsman onlangs met zijn optredens in Feyenoord 1 zich ook kunnen laten zien, waarmee we over twee volwaardige doelmannen blijven beschikken."