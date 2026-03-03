日本時間2026年3月4日(水)に行われるAFCチャンピオンズリーグエリート ラウンド16で、ジョホール・ダルル・タクジムとサンフレッチェ広島が対戦する。

本記事では、ジョホールvsサンフレッチェ広島の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ジョホールvsサンフレッチェ広島｜試合日程・キックオフ時間

ジョホール・ダルル・タクジムvsサンフレッチェ広島は、日本時間3月4日(水)にジョホールのホーム、スルタン・イブラヒム・スタジアムで開催される。

大会：2025-26 AFCチャンピオンズリーグエリート ラウンド16

日時：2026年3月4日(水)21:15キックオフ／日本時間

対戦：ジョホール・ダルル・タクジム vs サンフレッチェ広島

会場：スルタン・イブラヒム・スタジアム

ジョホールvsサンフレッチェ広島｜放送・配信予定

AFCチャンピオンズリーグエリート ラウンド16のジョホールvsサンフレッチェ広島は『DAZN』がライブ配信を行う。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

ジョホールvsサンフレッチェ広島 チーム情報

ジョホールダルルタジムFC vs サンフレッチェ広島 予想スタメン 予想スタメン 控え選手 マネージャー X. Munoz 予想スタメン 控え選手 マネージャー バルトシュ・ガウル

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

成績

両チームの対戦成績

JDT Last match SHI 0 勝利 0 引分け 1 Win サンフレッチェ広島 2 - 1 ジョホールダルルタジムFC 1 得点 2 2.5ゴール以上のゲーム 1/1 両チームが得点 1/1

