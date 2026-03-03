Goal.com
AFCチャンピオンズリーグエリート
team-logoジョホールダルルタジムFC
team-logoサンフレッチェ広島
ジョホールvs広島を配信！DMM×DAZNホーダイなら月額最安値で観られる
Yuta Tokuma

【3月4日】ジョホールvsサンフレッチェ広島のテレビ放送・ネット配信予定｜AFCチャンピオンズリーグエリート2025-26ラウンド16

【ACLE放送予定】3月4日開催のAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）ラウンド16、ジョホール・ダルル・タクジム対サンフレッチェ広島のTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

日本時間2026年3月4日(水)に行われるAFCチャンピオンズリーグエリート ラウンド16で、ジョホール・ダルル・タクジムとサンフレッチェ広島が対戦する。

本記事では、ジョホールvsサンフレッチェ広島の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ジョホールvsサンフレッチェ広島｜試合日程・キックオフ時間

ジョホール・ダルル・タクジムvsサンフレッチェ広島は、日本時間3月4日(水)にジョホールのホーム、スルタン・イブラヒム・スタジアムで開催される。

  • 大会：2025-26 AFCチャンピオンズリーグエリート ラウンド16
  • 日時：2026年3月4日(水)21:15キックオフ／日本時間
  • 対戦：ジョホール・ダルル・タクジム vs サンフレッチェ広島
  • 会場：スルタン・イブラヒム・スタジアム

ジョホールvsサンフレッチェ広島｜放送・配信予定

AFCチャンピオンズリーグエリート ラウンド16のジョホールvsサンフレッチェ広島は『DAZN』がライブ配信を行う。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

ジョホールvsサンフレッチェ広島のおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリートは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

ジョホールvsサンフレッチェ広島 チーム情報

ジョホールダルルタジムFC vs サンフレッチェ広島 予想スタメン

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • X. Munoz

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • バルトシュ・ガウル

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

JDT
-直近成績

ゴールを許す
17/3
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
2/5

SHI
-直近成績

ゴールを許す
8/7
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
5/5

両チームの対戦成績

JDT

Last match

SHI

0

勝利

0

引分け

1

Win

1

得点

2
2.5ゴール以上のゲーム
1/1
両チームが得点
1/1

順位表

