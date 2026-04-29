2025-26シーズンのUEFAヨーロッパリーグ（EL）はベスト4が出揃った。鈴木唯人所属のフライブルクをはじめ、ブラガ、ノッティンガム・フォレスト、アストン・ヴィラが準決勝にコマを進め、決勝進出を目指すことになる。
本記事では、今季EL準決勝の対戦カード、試合日程、放送・配信予定を紹介する。
2025-26シーズンのUEFAヨーロッパリーグ（EL）はベスト4が出揃った。鈴木唯人所属のフライブルクをはじめ、ブラガ、ノッティンガム・フォレスト、アストン・ヴィラが準決勝にコマを進め、決勝進出を目指すことになる。
本記事では、今季EL準決勝の対戦カード、試合日程、放送・配信予定を紹介する。
|戦
|日程
|対戦カード
|会場
|1
|2026/5/1(金)
4:00
|ノッティンガム・フォレスト
vs
アストン・ヴィラ
|シティ・グラウンド
|2
|2026/5/8(金)
4:00
|アストン・ヴィラ
vs
ノッティンガム・フォレスト
|ヴィラ・パーク
※試合日程は日本時間
※上段がホームチーム
|戦
|日程
|対戦カード
|会場
|1
|2026/5/1(金)
4:00
|ブラガ
vs
フライブルク
|エスタディオ・ムニシパル・デ・ブラガ
|2
|2026/5/8(金)
4:00
|フライブルク
vs
ブラガ
|オイローパ＝パルク・シュタディオン
※試合日程は日本時間
※上段がホームチーム
2025-26シーズンのUEFAヨーロッパリーグ(EL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信する。
|サービス
|料金(税込)
|配信内容
|WOWOWオンデマンド
月額加入
|2,530円(月額)
|・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
※WOWOWも一部ディレイ配信あり