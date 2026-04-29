2025-26シーズンのUEFAヨーロッパリーグ（EL）はベスト4が出揃った。鈴木唯人所属のフライブルクをはじめ、ブラガ、ノッティンガム・フォレスト、アストン・ヴィラが準決勝にコマを進め、決勝進出を目指すことになる。

本記事では、今季EL準決勝の対戦カード、試合日程、放送・配信予定を紹介する。