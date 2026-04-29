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EL semi-finalsGetty Images
Yuta Tokuma

ヨーロッパリーグ準決勝はいつ？何時から？試合日程・放送予定

ヨーロッパリーグ
ノッティンガム・フォレスト 対 アストン・ヴィラ
ブラガ 対 SCフライブルク
ノッティンガム・フォレスト
アストン・ヴィラ
ブラガ
SCフライブルク
アストン・ヴィラ 対 ノッティンガム・フォレスト
SCフライブルク 対 ブラガ
鈴木唯人

【UEFAヨーロッパリーグ】2025-26シーズンのEL準決勝の対戦カード、試合日程、放送・配信予定を紹介する。

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2025-26シーズンのUEFAヨーロッパリーグ（EL）はベスト4が出揃った。鈴木唯人所属のフライブルクをはじめ、ブラガ、ノッティンガム・フォレスト、アストン・ヴィラが準決勝にコマを進め、決勝進出を目指すことになる。

本記事では、今季EL準決勝の対戦カード、試合日程、放送・配信予定を紹介する。

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