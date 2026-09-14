【9月16日】U21日本代表vs香港は何時から？アジア大会初戦のキックオフ時間・招集メンバー・テレビ放送・配信予定まとめ

2026年9月16日(水)、U-21日本代表は第20回アジア競技大会の初戦で香港代表と対戦する。
本記事では、U-21日本代表vs香港代表の試合開始時間、メンバー情報、中継・配信予定について紹介する。
2026年9月16日(水)、U-21日本代表は第20回アジア競技大会の初戦で香港代表と対戦する。
本記事では、U-21日本代表vs香港代表の試合開始時間、メンバー情報、中継・配信予定について紹介する。
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子サッカー・グループステージ第1戦、U-21日本代表vsU-23香港代表は、2026年9月16日(水)19:30にキックオフ予定だ。
試合会場は愛知県豊田市の豊田スタジアム。U-21日本代表にとって今大会の初戦となる。
項目
内容
大会
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)
ラウンド
男子サッカー グループステージ第1戦
対戦カード
U-21日本代表 vs U-23香港代表
日程
2026年9月16日(水)
キックオフ
19:30
会場
豊田スタジアム
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)に臨むU-21日本代表は、大岩剛監督のもと23名を招集している。
9月16日(水)のU-23香港代表とのグループステージ初戦では、海外組4名に加え、GK荒木琉偉も遅れて合流する予定となっており、不在となる見込みだ。
ポジション
選手
所属クラブ
GK
小林 将天
松本山雅FC
GK
ピサノ アレクサンドレ幸冬堀尾
名古屋グランパス
GK
荒木 琉偉
ガンバ大阪
DF
市原 吏音
AZアルクマール(オランダ)
DF
梅木 怜
FC今治
DF
小杉 啓太
アイントラハト・フランクフルト(ドイツ)
DF
永野 修都
FC東京
DF
土屋 櫂大
福島ユナイテッドFC
DF
岡部 タリクカナイ颯斗
東洋大
DF
佐藤 海宏
アルビレックス新潟
DF
森 壮一朗
ファジアーノ岡山
MF
大関 友翔
川崎フロンターレ
MF
保田 堅心
V・ファーレン長崎
MF
石渡 ネルソン
シントトロイデンVV(ベルギー)
MF
石井 久継
湘南ベルマーレ
MF
中島 洋太朗
サンフレッチェ広島
MF
嶋本 悠大
清水エスパルス
FW
古谷 柊介
東京国際大
FW
ンワディケ ウチェブライアン世雄
オールボーBK(デンマーク)
FW
福永 裕也
京都産業大
FW
横山 夢樹
セレッソ大阪
FW
道脇 豊
いわきFC
FW
石橋 瀬凪
湘南ベルマーレ
9月16日(水)の香港戦では、所属クラブの試合やインターナショナルウインドーの関係で、一部選手が初戦に間に合わない見込みとなっている。
選手
ポジション
状況
市原 吏音
DF
遅れて合流予定
小杉 啓太
DF
遅れて合流予定
石渡 ネルソン
MF
遅れて合流予定
ンワディケ ウチェブライアン世雄
FW
遅れて合流予定
荒木 琉偉
GK
ACLE試合帯同のため遅れて合流予定
そのため、香港戦では招集23名全員が揃わない状態で大会初戦を迎える見通しだ。
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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。