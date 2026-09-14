【9月16日】U21日本代表vs香港は何時から？アジア大会初戦のキックオフ時間・招集メンバー・テレビ放送・配信予定まとめ

U21日本代表 アジア大会・香港戦のメンバーは？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)に臨むU-21日本代表は、大岩剛監督のもと23名を招集している。

9月16日(水)のU-23香港代表とのグループステージ初戦では、海外組4名に加え、GK荒木琉偉も遅れて合流する予定となっており、不在となる見込みだ。

U-21日本代表 招集メンバー

ポジション 選手 所属クラブ GK 小林 将天 松本山雅FC GK ピサノ アレクサンドレ幸冬堀尾 名古屋グランパス GK 荒木 琉偉 ガンバ大阪 DF 市原 吏音 AZアルクマール(オランダ) DF 梅木 怜 FC今治 DF 小杉 啓太 アイントラハト・フランクフルト(ドイツ) DF 永野 修都 FC東京 DF 土屋 櫂大 福島ユナイテッドFC DF 岡部 タリクカナイ颯斗 東洋大 DF 佐藤 海宏 アルビレックス新潟 DF 森 壮一朗 ファジアーノ岡山 MF 大関 友翔 川崎フロンターレ MF 保田 堅心 V・ファーレン長崎 MF 石渡 ネルソン シントトロイデンVV(ベルギー) MF 石井 久継 湘南ベルマーレ MF 中島 洋太朗 サンフレッチェ広島 MF 嶋本 悠大 清水エスパルス FW 古谷 柊介 東京国際大 FW ンワディケ ウチェブライアン世雄 オールボーBK(デンマーク) FW 福永 裕也 京都産業大 FW 横山 夢樹 セレッソ大阪 FW 道脇 豊 いわきFC FW 石橋 瀬凪 湘南ベルマーレ

香港戦で不在となる見込みの選手

9月16日(水)の香港戦では、所属クラブの試合やインターナショナルウインドーの関係で、一部選手が初戦に間に合わない見込みとなっている。

選手 ポジション 状況 市原 吏音 DF 遅れて合流予定 小杉 啓太 DF 遅れて合流予定 石渡 ネルソン MF 遅れて合流予定 ンワディケ ウチェブライアン世雄 FW 遅れて合流予定 荒木 琉偉 GK ACLE試合帯同のため遅れて合流予定

そのため、香港戦では招集23名全員が揃わない状態で大会初戦を迎える見通しだ。