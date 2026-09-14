あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
FBL-WC-U20-2025-JPN-EGYAFP
Aoi Fujimiya

【9月16日】U21日本代表vs香港は何時から？アジア大会初戦のキックオフ時間・招集メンバー・テレビ放送・配信予定まとめ

日本U21

【U21日本代表 アジア大会】香港戦はいつ？キックオフ時間・メンバー・地上波テレビ放送・ネット配信予定を紹介。

2026年9月16日(水)、U-21日本代表は第20回アジア競技大会の初戦で香港代表と対戦する。

アジア大会な男子サッカーはU-NEXTで配信！31日間無料トライアルに登録今すぐ視聴

本記事では、U-21日本代表vs香港代表の試合開始時間、メンバー情報、中継・配信予定について紹介する。

  • U21日本代表 アジア大会・香港戦のキックオフ時間は？

    U21日本代表 アジア大会・香港戦のキックオフ時間は？

    第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子サッカー・グループステージ第1戦、U-21日本代表vsU-23香港代表は、2026年9月16日(水)19:30にキックオフ予定だ。

    試合会場は愛知県豊田市の豊田スタジアム。U-21日本代表にとって今大会の初戦となる。

    項目

    内容

    大会

    第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)

    ラウンド

    男子サッカー グループステージ第1戦

    対戦カード

    U-21日本代表 vs U-23香港代表

    日程

    2026年9月16日(水)

    キックオフ

    19:30

    会場

    豊田スタジアム

    アジア大会な男子サッカーはU-NEXTで配信！31日間無料トライアルに登録今すぐ視聴

  • U21日本代表 アジア大会・香港戦のメンバーは？

    U21日本代表 アジア大会・香港戦のメンバーは？

    第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)に臨むU-21日本代表は、大岩剛監督のもと23名を招集している。

    9月16日(水)のU-23香港代表とのグループステージ初戦では、海外組4名に加え、GK荒木琉偉も遅れて合流する予定となっており、不在となる見込みだ。

    U-21日本代表 招集メンバー

    ポジション

    選手

    所属クラブ

    GK

    小林 将天

    松本山雅FC

    GK

    ピサノ アレクサンドレ幸冬堀尾

    名古屋グランパス

    GK

    荒木 琉偉

    ガンバ大阪

    DF

    市原 吏音

    AZアルクマール(オランダ)

    DF

    梅木 怜

    FC今治

    DF

    小杉 啓太

    アイントラハト・フランクフルト(ドイツ)

    DF

    永野 修都

    FC東京

    DF

    土屋 櫂大

    福島ユナイテッドFC

    DF

    岡部 タリクカナイ颯斗

    東洋大

    DF

    佐藤 海宏

    アルビレックス新潟

    DF

    森 壮一朗

    ファジアーノ岡山

    MF

    大関 友翔

    川崎フロンターレ

    MF

    保田 堅心

    V・ファーレン長崎

    MF

    石渡 ネルソン

    シントトロイデンVV(ベルギー)

    MF

    石井 久継

    湘南ベルマーレ

    MF

    中島 洋太朗

    サンフレッチェ広島

    MF

    嶋本 悠大

    清水エスパルス

    FW

    古谷 柊介

    東京国際大

    FW

    ンワディケ ウチェブライアン世雄

    オールボーBK(デンマーク)

    FW

    福永 裕也

    京都産業大

    FW

    横山 夢樹

    セレッソ大阪

    FW

    道脇 豊

    いわきFC

    FW

    石橋 瀬凪

    湘南ベルマーレ

    香港戦で不在となる見込みの選手

    9月16日(水)の香港戦では、所属クラブの試合やインターナショナルウインドーの関係で、一部選手が初戦に間に合わない見込みとなっている。

    選手

    ポジション

    状況

    市原 吏音

    DF

    遅れて合流予定

    小杉 啓太

    DF

    遅れて合流予定

    石渡 ネルソン

    MF

    遅れて合流予定

    ンワディケ ウチェブライアン世雄

    FW

    遅れて合流予定

    荒木 琉偉

    GK

    ACLE試合帯同のため遅れて合流予定

    そのため、香港戦では招集23名全員が揃わない状態で大会初戦を迎える見通しだ。

    アジア大会な男子サッカーはU-NEXTで配信！31日間無料トライアルに登録今すぐ視聴

  • U21日本代表 アジア大会・香港戦の中継予定は？

    第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)男子サッカーのグループA第1戦、U-21日本代表vsU-23香港代表は、2026年9月16日(水)19:30に豊田スタジアムでキックオフ予定だ。

    試合はTBS系列で19:00から地上波生中継されるほか、TVerでリアルタイム配信および見逃し配信を実施予定。さらに、U-NEXTでも19:00からライブ配信され、見逃し配信にも対応する。

    放送・配信サービス

    放送・配信開始

    中継予定

    TBS系列

    19:00～

    地上波生中継

    TVer

    19:00～

    リアルタイム配信・見逃し配信

    U-NEXT

    19:00～

    ライブ配信・見逃し配信

    アジア大会な男子サッカーはU-NEXTで配信！31日間無料トライアルに登録今すぐ視聴

    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー

  • サッカー男子日本戦のおすすめ視聴方法

    U-NEXT asian games 2026U-NEXT

    前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のサッカー男子日本代表戦は『U-NEXT』でライブ配信される。

    『U-NEXT』ではサッカーを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

    『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

    U-NEXT無料トライアル登録方法

    1. ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
    2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
    3. 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
    4. 登録完了
    5. 配信ページから視聴する

    ※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

    アジア大会な男子サッカーはU-NEXTで配信！31日間無料トライアルに登録今すぐ視聴

    ※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。