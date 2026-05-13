2025-26シーズンのAFCチャンピオンズリーグ2決勝でアル・ナスルとガンバ大阪が激突。サウジ・プロフェッショナルリーグで首位を走る強豪アル・ナスルは、アジア屈指のタレント軍団で、中でも注目はやはり主将クリスティアーノ・ロナウドだ。

ガンバ大阪がロナウドと最後に対戦したのは、18年前の2008年12月に開催されたFIFAクラブワールドカップ準決勝。日本で開催された同大会に同年のAFCチャンピオンズリーグを制したガンバ大阪が参戦し、準決勝で2007-08シーズンのUEFAチャンピオンズリーグで優勝したマンチェスター・ユナイテッドと対戦し、この試合に当時23歳のロナウドが出場した。

横浜国際総合競技場で開催されたこの一戦、同年にバロンドールを初受賞したロナウドが前半アディショナルタイムにライアン・ギグスのCKに合わせてチーム2得点目を挙げるなど躍動。後半に入ると、ウェイン・ルーニーや遠藤保仁らに得点が生まれる点の取り合いになり、ガンバ大阪は3-5でマンチェスター・Uに敗れた。

最終的に、マンチェスター・Uは決勝で南米王者のLDUキトを1-0で下して優勝し、ロナウドにとってこれが初のクラブワールドカップ制覇になった。一方のガンバ大阪は3位決定戦に回って北中米カリブ海王者パチューカに1-0で勝利して前年の浦和レッズに次ぐ当時の日本勢最高位となる3位フィニッシュを飾った。

■ガンバ大阪vsマンチェスター・ユナイテッド｜試合結果