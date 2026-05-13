2025-26シーズンのAFCチャンピオンズリーグ2（ACL2）は決勝を残すのみ。日本から唯一参戦するガンバ大阪は、決勝進出を決め、サウジアラビアの強豪アル・ナスルと対戦する。アル・ナスルには世界的なビッグスター、クリスティアーノ・ロナウドが在籍しており、ガンバ大阪にとっては久しぶりの対戦となる。
本記事では、ACL2決勝で対戦するガンバ大阪とC・ロナウドの以前の対戦を振り返る。
2025-26シーズンのAFCチャンピオンズリーグ2（ACL2）は決勝を残すのみ。日本から唯一参戦するガンバ大阪は、決勝進出を決め、サウジアラビアの強豪アル・ナスルと対戦する。アル・ナスルには世界的なビッグスター、クリスティアーノ・ロナウドが在籍しており、ガンバ大阪にとっては久しぶりの対戦となる。
本記事では、ACL2決勝で対戦するガンバ大阪とC・ロナウドの以前の対戦を振り返る。
2025-26シーズンのAFCチャンピオンズリーグ2決勝でアル・ナスルとガンバ大阪が激突。サウジ・プロフェッショナルリーグで首位を走る強豪アル・ナスルは、アジア屈指のタレント軍団で、中でも注目はやはり主将クリスティアーノ・ロナウドだ。
ガンバ大阪がロナウドと最後に対戦したのは、18年前の2008年12月に開催されたFIFAクラブワールドカップ準決勝。日本で開催された同大会に同年のAFCチャンピオンズリーグを制したガンバ大阪が参戦し、準決勝で2007-08シーズンのUEFAチャンピオンズリーグで優勝したマンチェスター・ユナイテッドと対戦し、この試合に当時23歳のロナウドが出場した。
横浜国際総合競技場で開催されたこの一戦、同年にバロンドールを初受賞したロナウドが前半アディショナルタイムにライアン・ギグスのCKに合わせてチーム2得点目を挙げるなど躍動。後半に入ると、ウェイン・ルーニーや遠藤保仁らに得点が生まれる点の取り合いになり、ガンバ大阪は3-5でマンチェスター・Uに敗れた。
最終的に、マンチェスター・Uは決勝で南米王者のLDUキトを1-0で下して優勝し、ロナウドにとってこれが初のクラブワールドカップ制覇になった。一方のガンバ大阪は3位決定戦に回って北中米カリブ海王者パチューカに1-0で勝利して前年の浦和レッズに次ぐ当時の日本勢最高位となる3位フィニッシュを飾った。
|ラウンド
|試合日時
|結果
|2008FIFAクラブワールドカップ
準決勝
|2008/12/18
|ガンバ大阪
山崎雅人(74')
遠藤保仁(85'PK)
橋本英郎(90+1')
|3-5
|マンチェスター・U
ヴィディッチ(28')
ロナウド(45+1')
ルーニー(75')
フレッチャー(78')
ルーニー(79')
2008年AFCチャンピオンズリーグを制したガンバ大阪は、アジア王者として同年のFIFAクラブワールドカップに出場。元日本代表指揮官でもある西野朗監督の下、当時のガンバ大阪には遠藤保仁や明神智和、安田理大が在籍し、当時マンチェスター・ユナイテッドに所属していたロナウドと対戦した。
■GK
藤ヶ谷陽介
■DF
加地亮、山口智、中澤聡太、安田理大
■MF
遠藤保仁、明神智和、橋本英郎、ルーカス
■FW
播戸竜二、山崎雅人
■監督
西野朗
2025-26シーズンのAFCチャンピオンズリーグ2（ACL2）決勝、アル・ナスルvsガンバ大阪は、現地時間5月16日(土)に開催。キックオフは午後8時45分に予定されている。日本は試合開催地のサウジアラビアよりも6時間進んでいるため、日本時間5月17日(日)午前2時45分に試合開始の予定だ。
試合会場は、サウジアラビアの首都リヤドにある「アルアウワル・パーク」。アル・ナスルの本拠地でもある同スタジアムは、収容人数2万6000人を誇り、決勝ではガンバ大阪にとって完全アウェーになることが予想される。
|試合日時
|2026年5月17日(日)
2:45
|対戦カード
|アル・ナスル vs ガンバ大阪
|試合会場
|アルアウワル・パーク
（サウジアラビア・リヤド）
2025-26シーズンのAFCチャンピオンズリーグ2(ACL2)決勝は、日本国内では配信サービス『DAZN』が独占的にライブ中継を行う。大会全体の配信権を保持しているため、決勝戦も同サービスでの視聴が唯一の選択肢となる。
地上波やBS・CSでの放送予定は現時点でなく、リアルタイム観戦にはDAZNへの登録が必要。配信は日本時間2026年5月17日(日)2時45分のキックオフに合わせて開始される見込みだ。
2025-26シーズンのAFCチャンピオンズリーグ2(ACL2)は『DAZN』が独占放映権を保有しており、決勝を含む全試合をライブ配信する。『DAZN』に加入する場合はいくつかの選択肢があるが、8月30日(日)まで期間限定販売されているサッカー特化型プラン「DAZN SOCCER」が特におすすめ。「DAZN SOCCER」は年間プラン(月々払い)でのみ提供となるが、『DAZN』が配信するすべてのサッカーコンテンツを視聴することが可能。ACLEだけでなく、6月11日(木)開幕の2026年北中米ワールドカップ(W杯)、Jリーグ、ラ・リーガ、ブンデスリーガ全試合などを楽しむことができる。
また、「DAZN SOCCER」に7月20日(月・祝)までに加入すると最初の3カ月が月々980円(税込)になるキャンペーンを実施。通常は年間総額31,200円(税込)となるところ、キャンペーン期間中に加入すれば4,860円引きで初年度年間総額26,340円(税込)となる。
DAZN
「DAZN SOCCER」へは、公式サイトから該当プランを選択し、案内に従って支払い情報などを入力するだけで加入することが可能。ただし、DAZNアプリからの加入は受け付けておらず、Webブラウザでのみ加入できる点には注意が必要だ。DAZN SOCCER 加入手順
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DMM×DAZNホーダイに登録する方法を、DAZNの利用状況別に紹介する。なお、DAZN連携を行うためには、案内に従ってDMMプレミアムに登録している必要がある。【1】DAZNに未加入の場合
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ただし、支払い方法が「クレジット/デビットカード、PayPal、各種ギフトコード（年間視聴パス、DAZNプリペイドカード、DAZNチケット」である場合のみ。