2026年ワールドカップは間近。6月11日開幕。アメリカ、メキシコ、カナダの3カ国が、史上最高の大会を目指す。

大会を控え、アディダス、ナイキ、プーマなどの主要ブランドが、ピッチ上で新鮮な印象を与える新ユニフォームを発表している。2025年11月5日、アディダスは前回優勝国のドイツ、スペイン、ベルギー、共催国のメキシコなど22カ国のホームユニフォームを発表した。このコレクションは、各国の歴史的なビジュアルアイデンティティと伝統を融合させ、モダンで未来志向の美学で表現している。

adidas

各ユニフォームは国旗や伝統建築、過去の代表モデルなど、その国の魂を映す色と柄で彩られ、ファンをつなぐ象徴となる。2026年3月20日にはパートナー25カ国のアウェイキットも発表した。

PUMA

ピッチでのパフォーマンスからストリートでのカルチャーまで、サッカーとアディダスの絆は深い。36年ぶりに大会に帰還するアディダスは、ブランドの象徴「トレフォイル」を各ジャージの右胸に配置した。 各ユニフォームは90年代のサッカー文化へのオマージュであり、現代のニーズに合わせて再構築され、それを身にまとうアスリートやファンの文化とコミュニティのために誇りを持って作られている。

2026年3月20日、ナイキもホームとアウェイの最新ユニフォームを発表。各チームの伝統と文化を反映し、未来への希望を表現したデザインだ。

Nike

その中心にあるのがナイキの「Aero-FIT」冷却テクノロジーだ。コンピューター設計とステッチごとに最適化した編み技術により、厳しい暑さの中でもアスリートを涼しく保つ。

2026年3月24日、PUMAもこれに続き、ワールドカップに出場する各代表チームのためのユニフォームを発表。各デザインは、代表する国の文化、個性、そして精神を表現するよう作られており、最高レベルの試合に対応する機能性を備えつつも、サッカーがプレーされるあらゆる場所で人々を駆り立てる感情に根ざしているようだ。

自宅で観戦するにも、友人とパーティーを開くにも、現地へ行くにも、その場にふさわしい装いが欲しい。GOALが全ラインナップを解説するので、万全の装備でこのイベントを楽しもう。