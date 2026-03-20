サッカースコットランド代表 最新メンバーリスト・名鑑｜2026年3月日本戦・コートジボワール戦の招集選手一覧

サッカースコットランド代表は日本時間2026年3月29日(土)に日本代表と、4月1日(水)にコートジボワール代表と国際親善試合を戦う。
本記事ではスコットランドのグラスゴー、イングランドのリヴァプールで開催される国際親善試合に臨むサッカースコットランド代表の招集メンバーを紹介する。
※3月16日にメンバー26名を発表。
サッカースコットランド代表は日本時間2026年3月29日(土)に日本代表と、4月1日(水)にコートジボワール代表と国際親善試合を戦う。
本記事ではスコットランドのグラスゴー、イングランドのリヴァプールで開催される国際親善試合に臨むサッカースコットランド代表の招集メンバーを紹介する。
※3月16日にメンバー26名を発表。
■基本情報
FIFAランク：36位（2025年12月22日発表）
日本との過去の対戦成績：1勝0敗2分（2得点0失点）
■国際親善試合｜試合日程
|試合日程(日本時間)
|カード
|会場
|放送予定
|2026/3/29(日)2:00
|日本 vs スコットランド
|ハムデン・パーク(スコットランド／グラスゴー)
|テレビ：NHK総合
ネット：NHK One、U-NEXT
|2026/4/1(水)4:30
|スコットランド vs コートジボワール
|ヒル・ディッキンソン・スタジアム(イングランド／リヴァプール)
|テレビ：-
ネット：
ポジション：GK
所属チーム：ノッティンガム・フォレスト／イングランド
生年月日：1996年1月22日 (年齢 30歳)
ポジション：GK
所属チーム：レンジャーズ
生年月日：1990年2月10日 (年齢 36歳)
ポジション：GK
所属チーム：フォルカーク
生年月日：1991年11月22日 (年齢 34歳)
ポジション：DF
所属チーム：レンジャーズ
生年月日：1996年9月25日 (年齢 29歳)
ポジション：DF
所属チーム：ハイバーニアン
生年月日：1991年11月20日 (年齢 34歳)
ポジション：DF
所属チーム：セルティック
生年月日：1998年11月16日 (年齢 27歳)
ポジション：DF
所属チーム：セルティック
生年月日：1997年6月5日 (年齢 28歳)
ポジション：DF
所属チーム：アル・イテファク／サウジアラビア
生年月日：1995年5月7日 (年齢 30歳)
ポジション：DF
所属チーム：ディナモ・ザグレブ／クロアチア
生年月日：1996年11月12日 (年齢 29歳)
ポジション：DF
所属チーム：レクサム／ウェールズ
生年月日：1995年12月20日 (年齢 30歳)
ポジション：DF
所属チーム：エヴァートン／イングランド
生年月日：2001年10月16日 (年齢 24歳)
ポジション：DF
所属チーム：ブリストル・シティ／イングランド
生年月日：1998年3月18日 (年齢 28歳)
ポジション：DF
所属チーム：リヴァプール／イングランド
生年月日：1994年3月11日 (年齢 32歳)
ポジション：MF
所属チーム：スパルタ・プラハ／チェコ
生年月日：2000年5月13日 (年齢 25歳)
ポジション：MF
所属チーム：ノリッジ・シティ／イングランド
生年月日：1992年1月8日 (年齢 34歳)
ポジション：MF
所属チーム：アストン・ヴィラ／イングランド
生年月日：1994年10月18日 (年齢 31歳)
ポジション：MF
所属チーム：ボーンマス／イングランド
生年月日：1995年2月22日 (年齢 31歳)
ポジション：MF
所属チーム：ウディネーゼ／イタリア
生年月日：2006年8月25日 (年齢 19歳)
ポジション：MF
所属チーム：ボローニャ／イタリア
生年月日：1999年8月24日 (年齢 26歳)
ポジション：MF
所属チーム：ナポリ／イタリア
生年月日：2001年6月11日 (年齢 24歳)
ポジション：MF
所属チーム：ナポリ／イタリア
生年月日：1996年12月8日 (年齢 29歳)
ポジション：FW
所属チーム：トリノ／イタリア
生年月日：1996年7月13日 (年齢 29歳)
ポジション：FW
所属チーム：チャールトン・アスレティック／イングランド
生年月日：1995年10月7日 (年齢 30歳)
ポジション：FW
所属チーム：イプスウィッチ・タウン／イングランド
生年月日：1999年2月15日 (年齢 27歳)
ポジション：FW
所属チーム：ミドルズブラ／イングランド
生年月日：2002年8月6日 (年齢 23歳)
ポジション：FW
所属チーム：キルマーノック
生年月日：2006年10月1日 (年齢 19歳)