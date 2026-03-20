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Yuta Tokuma

サッカースコットランド代表 最新メンバーリスト・名鑑｜2026年3月日本戦・コートジボワール戦の招集選手一覧

【サッカースコットランド代表 メンバー】2026年3月に日本代表、コートジボワール代表との国際親善試合を戦うスコットランド代表の招集メンバーを紹介。

サッカースコットランド代表は日本時間2026年3月29日(土)に日本代表と、4月1日(水)にコートジボワール代表と国際親善試合を戦う。

本記事ではスコットランドのグラスゴー、イングランドのリヴァプールで開催される国際親善試合に臨むサッカースコットランド代表の招集メンバーを紹介する。

※3月16日にメンバー26名を発表。

  • scotlandGetty Images

    スコットランド代表｜基本プロフィール・FIFAランク

    ■基本情報

    FIFAランク：36位（2025年12月22日発表）
    日本との過去の対戦成績：1勝0敗2分（2得点0失点）

    ■国際親善試合｜試合日程

    試合日程(日本時間)カード会場放送予定
    2026/3/29(日)2:00日本 vs スコットランドハムデン・パーク(スコットランド／グラスゴー)テレビ：NHK総合
    ネット：NHK One、U-NEXT
    2026/4/1(水)4:30スコットランド vs コートジボワールヒル・ディッキンソン・スタジアム(イングランド／リヴァプール)テレビ：-
    ネット：
  • Angus GUNN-scotland-202409(C)Getty Images

    アンガス・ガン

    ポジション：GK
    所属チーム：ノッティンガム・フォレスト／イングランド
    生年月日：1996年1月22日 (年齢 30歳)

  • Liam KELLY-scotland-rangers-202504(C)Getty Images

    リアム・ケリー

    ポジション：GK
    所属チーム：レンジャーズ
    生年月日：1990年2月10日 (年齢 36歳)

  • Scott BAIN-scotland-falkirk-202601(C)Getty Images

    スコット・ベイン

    ポジション：GK
    所属チーム：フォルカーク
    生年月日：1991年11月22日 (年齢 34歳)

  • John SOUTTAR-scotland-202511(C)Getty Images

    ジョン・サウター

    ポジション：DF
    所属チーム：レンジャーズ
    生年月日：1996年9月25日 (年齢 29歳)

  • Grant HANLEY-scotland-202511(C)Getty Images

    グラント・ハンリー

    ポジション：DF
    所属チーム：ハイバーニアン
    生年月日：1991年11月20日 (年齢 34歳)

  • Anthony RALSTON-scotland-202511(C)Getty Images

    アンソニー・ラルストン

    ポジション：DF
    所属チーム：セルティック
    生年月日：1998年11月16日 (年齢 27歳)

  • Kieran-TierneyGetty Images

    キーラン・ティアニー

    ポジション：DF
    所属チーム：セルティック
    生年月日：1997年6月5日 (年齢 28歳)

  • Jack HENDRY-scotland-202406(C)Getty Images

    ジャック・ヘンドリー

    ポジション：DF
    所属チーム：アル・イテファク／サウジアラビア
    生年月日：1995年5月7日 (年齢 30歳)

  • Scott McKenna Scotland 2025Getty Images

    スコット・マッケンナ

    ポジション：DF
    所属チーム：ディナモ・ザグレブ／クロアチア
    生年月日：1996年11月12日 (年齢 29歳)

  • Dominic HYAM-scotland-202303(C)Getty Images

    ドミニク・ハイアム

    ポジション：DF
    所属チーム：レクサム／ウェールズ
    生年月日：1995年12月20日 (年齢 30歳)

  • Nathan PATTERSON-scotland-202403(C)Getty Images

    ネイサン・パターソン

    ポジション：DF
    所属チーム：エヴァートン／イングランド
    生年月日：2001年10月16日 (年齢 24歳)

  • Ross McCRORIE-scotland-202406(C)Getty Images

    ロス・マクローリー

    ポジション：DF
    所属チーム：ブリストル・シティ／イングランド
    生年月日：1998年3月18日 (年齢 28歳)

  • Scotland v Denmark - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    アンドリュー・ロバートソン

    ポジション：DF
    所属チーム：リヴァプール／イングランド
    生年月日：1994年3月11日 (年齢 32歳)

  • Andy IRVING-scotland-202410(C)Getty Images

    アンディ・アーヴィング

    ポジション：MF
    所属チーム：スパルタ・プラハ／チェコ
    生年月日：2000年5月13日 (年齢 25歳)

  • Scotland v Denmark - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    ケニー・マクリーン

    ポジション：MF
    所属チーム：ノリッジ・シティ／イングランド
    生年月日：1992年1月8日 (年齢 34歳)

  • Scotland v Greece - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    ジョン・マッギン

    ポジション：MF
    所属チーム：アストン・ヴィラ／イングランド
    生年月日：1994年10月18日 (年齢 31歳)

  • Greece v Scotland - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    ライアン・クリスティー

    ポジション：MF
    所属チーム：ボーンマス／イングランド
    生年月日：1995年2月22日 (年齢 31歳)

  • Lennon MILLER-scotland-202506(C)Getty Images

    レノン・ミラー

    ポジション：MF
    所属チーム：ウディネーゼ／イタリア
    生年月日：2006年8月25日 (年齢 19歳)

  • Lewis Ferguson-scotland-202510(C)Getty Images

    ルイス・ファーガソン

    ポジション：MF
    所属チーム：ボローニャ／イタリア
    生年月日：1999年8月24日 (年齢 26歳)

  • Scotland v Portugal - UEFA Nations League 2024/25 League A Group A1Getty Images Sport

    ビリー・ギルモア

    ポジション：MF
    所属チーム：ナポリ／イタリア
    生年月日：2001年6月11日 (年齢 24歳)

  • Scott McTOMINAY-scotland-202511(C)Getty Images

    スコット・マクトミネイ

    ポジション：MF
    所属チーム：ナポリ／イタリア
    生年月日：1996年12月8日 (年齢 29歳)

  • Che Adams Scotland 2024Getty Images

    チェ・アダムス

    ポジション：FW
    所属チーム：トリノ／イタリア
    生年月日：1996年7月13日 (年齢 29歳)

  • Lyndon DYKES-scotland-202511(C)Getty Images

    リンドン・ダイクス

    ポジション：FW
    所属チーム：チャールトン・アスレティック／イングランド
    生年月日：1995年10月7日 (年齢 30歳)

  • George HIRST-scotland-202506(C)Getty Images

    ジョージ・ハースト

    ポジション：FW
    所属チーム：イプスウィッチ・タウン／イングランド
    生年月日：1999年2月15日 (年齢 27歳)

  • Tommy Conway Scotland 06072024(C)Getty Images

    トミー・コンウェイ

    ポジション：FW
    所属チーム：ミドルズブラ／イングランド
    生年月日：2002年8月6日 (年齢 23歳)

  • Findlay CURTIS-scotland-rangers-202507(C)Getty Images

    フィンドレイ・カーティス

    ポジション：FW
    所属チーム：キルマーノック
    生年月日：2006年10月1日 (年齢 19歳)