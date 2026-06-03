2026年ワールドカップの日本代表ユニフォーム：ホーム、アウェイは？

「Colours Beyond the Horizon（地平線の彼方の色彩）」に着想を得た日本代表アウェイユニフォームは、12色のストライプで国民の団結と絆を表している。 オフホワイトのベースに、雨のように淡い11本の縦線が走り、ピッチ上の11選手を象徴。中央の太い赤ストライプは、国旗の太陽の色で、ファンたちを表す。 首後ろには国旗を配置し、国民の誇りとアイデンティティを示す。