日本代表は、アディダスが手掛けた新ユニフォームで2026 FIFAワールドカップに挑む。日の丸や自然景観を抽象的に表現したデザインは、伝統と最新技術を融合させる。大会が近づくにつれ、世界中のサポーターから大きな期待が寄せられている。
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2026年ワールドカップの日本代表ユニフォーム：ホーム、アウェイは？
- adidas is the official supplier of the Japan National Team
日本代表 | ホーム
日本代表ホームユニフォームは、伝統のブルーを基調に、アッシュブルーの直線グラフィックでアクセントを添えている。空と海が重なる霞を表現し、日本の地平線をイメージさせる。首後ろには国旗が配され、国民の誇りを示す。Climacool+テクノロジーで、ピッチ上でも涼しさを保つことに成功した。
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日本代表 | アウェイ
「Colours Beyond the Horizon（地平線の彼方の色彩）」に着想を得た日本代表アウェイユニフォームは、12色のストライプで国民の団結と絆を表している。 オフホワイトのベースに、雨のように淡い11本の縦線が走り、ピッチ上の11選手を象徴。中央の太い赤ストライプは、国旗の太陽の色で、ファンたちを表す。 首後ろには国旗を配置し、国民の誇りとアイデンティティを示す。