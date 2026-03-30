リネカー氏のワールドカップ優勝候補は…。イングランドよりも上だと予想した2カ国は？

ポッドキャスト『The Rest is Football』に出演したリネカー氏は優勝候補を分析し、イングランドにはまだ克服すべき課題が残っていると指摘した。彼は、自身の予想における決定的な要因として、大会を支配するスペインの実力を挙げた。

1986年のゴールデンブーツ受賞者は次のように説明した。「ワールドカップが目前に迫ってきた。ブックメーカーの予想ではスペインが本命で、その後にイングランド、フランス、アルゼンチン、ブラジルが僅差で続いている。これらがビッグ5だと思う」。

「フランスはとんでもないメンバーを揃えているよね？ 素晴らしいチームだが、僕はスペインを推す。10年ほど前に成し遂げたことを再現し、大会連覇を果たせると思うんだ。つまり、スペインには素晴らしい選手たちが揃っている」

「スペインは間違いなく優勝候補の筆頭だろう。もちろん、みんなイングランドの優勝を願っているのは確かだ。ポルトガルもダークホースとして十分あり得る。彼らは（クリスティアーノ）・ロナウドを巡る話題をうまくコントロールし、出場時間を管理し、彼がそれを受け入れるかどうかを見極めなければならない。それが彼らにとって重要になる。だが、ポルトガルには素晴らしい選手たちが揃っている」

「ポルトガルは有力なダークホースだと思う。アルゼンチンやブラジルも除外すべきではない。だが、私はスペインを推す。イングランドは間違いなく優勝候補の一角だが、個人的にはスペインが我々より本命だと考えている。フランスも同様だ」

「最近の大会では、イングランド代表は優勝を狙えるほど十分に成長していと思う。だが、ここしばらく、イングランドの優勝を実際に予想した記憶は誰にもないだろう」