リネカー氏のワールドカップ優勝候補は…。イングランドよりも上だと予想した2カ国は？

リネカー氏は、今度のワールドカップ優勝候補として、イングランドより上位に位置する2カ国を挙げた。
トーマス・トゥヘル監督の就任を巡って楽観的な見方が広がっているものの、この伝説的ストライカーは、大会への準備態勢という点では、スリー・ライオンズが依然として世界トップクラスのチームには及ばないと主張している。
イングランドはスター選手を擁するチームを誇っているが、リネカー氏は、過去の成績における安定感と戦術的な成熟度において、ライバル国が大きな優位性を持っていると指摘している。
リネカー氏は、今度のワールドカップ優勝候補として、イングランドより上位に位置する2カ国を挙げた。
トーマス・トゥヘル監督の就任を巡って楽観的な見方が広がっているものの、この伝説的ストライカーは、大会への準備態勢という点では、スリー・ライオンズが依然として世界トップクラスのチームには及ばないと主張している。
イングランドはスター選手を擁するチームを誇っているが、リネカー氏は、過去の成績における安定感と戦術的な成熟度において、ライバル国が大きな優位性を持っていると指摘している。
イングランド代表は、UEFAチャンピオンズリーグ制覇の経験を持つトゥヘル監督の下、60年ぶりのタイトル獲得を目指してW杯への準備を進めている。
ガレス・サウスゲート元監督時代には欧州選手権決勝での2度の敗北を含む、度重なる惜敗を経験してきたが、歴代最多得点記録保持者のハリー・ケインやデクラン・ライスを擁する今大会のチームには大きな期待が寄せられている。
しかし、国際舞台の競争は依然としてし烈を極めている。 スペインはベルリンでの優勝を経て、欧州王者として今大会に臨む。一方、2018年の優勝国であり2022年の準優勝国でもあるフランスは、世界サッカー界で最も層の厚い選手層を誇るため、イングランドは絶対的な優勝候補というよりは、「ビッグ5」の一角として優勝争いに加わる立場にある。
ポッドキャスト『The Rest is Football』に出演したリネカー氏は優勝候補を分析し、イングランドにはまだ克服すべき課題が残っていると指摘した。彼は、自身の予想における決定的な要因として、大会を支配するスペインの実力を挙げた。
1986年のゴールデンブーツ受賞者は次のように説明した。「ワールドカップが目前に迫ってきた。ブックメーカーの予想ではスペインが本命で、その後にイングランド、フランス、アルゼンチン、ブラジルが僅差で続いている。これらがビッグ5だと思う」。
「フランスはとんでもないメンバーを揃えているよね？ 素晴らしいチームだが、僕はスペインを推す。10年ほど前に成し遂げたことを再現し、大会連覇を果たせると思うんだ。つまり、スペインには素晴らしい選手たちが揃っている」
「スペインは間違いなく優勝候補の筆頭だろう。もちろん、みんなイングランドの優勝を願っているのは確かだ。ポルトガルもダークホースとして十分あり得る。彼らは（クリスティアーノ）・ロナウドを巡る話題をうまくコントロールし、出場時間を管理し、彼がそれを受け入れるかどうかを見極めなければならない。それが彼らにとって重要になる。だが、ポルトガルには素晴らしい選手たちが揃っている」
「ポルトガルは有力なダークホースだと思う。アルゼンチンやブラジルも除外すべきではない。だが、私はスペインを推す。イングランドは間違いなく優勝候補の一角だが、個人的にはスペインが我々より本命だと考えている。フランスも同様だ」
「最近の大会では、イングランド代表は優勝を狙えるほど十分に成長していと思う。だが、ここしばらく、イングランドの優勝を実際に予想した記憶は誰にもないだろう」
ポッドキャストでの議論は、北米でチームを待ち受ける環境面の課題へと移った。
共同司会のマイカ・リチャーズ氏は、リネカー氏と同様にスペインを支持しつつ、アメリカの夏の過酷な気候が選手に与える身体的負担について言及した。
「私は常にイングランドを応援するつもりだ。特に、現在そろっている選手たちを考えればなおさらだ。ただ、唯一少し気になるのは気候だ。気候のことだよ、みんな。あの暑さの中でプレーするのがどんなものか、君たちも分かっているだろう。スペイン、イタリア、フランスの選手たちは概してより良い気候でプレーしており、暑さへの適応力が高いのかもしれない。もしどちらかを選ばなければならないなら、君たちと同じくスペインを選ぶだろう」
ウルグアイ代表との1-1の引き分けに続き、トゥヘル監督率いるチームは火曜日に日本との最終親善試合に臨み、6月17日のワールドカップ初戦となるクロアチア戦に向けてメンバーを確定させる。グループLではさらにガーナやパナマとの試合が控えている。
トゥヘル監督にはイングランドの選手たちの才能を活かし、圧倒的な強さを見せつけ、優勝候補としての地位を証明するというプレッシャーがかかっている。