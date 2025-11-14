【予想スタメン】日本代表、きょうガーナ戦。砦に鹿島守護神を指名？ ボランチ＆WBの顔ぶれは？

前回の活動からの大きな変化といえば、GK陣の顔ぶれだ。正GKの鈴木彩艶（パルマ）が所属クラブで左手舟状骨を負傷。全治3カ月程度ともいわれる大怪我で、招集辞退となった。常連の大迫敬介（サンフレッチェ広島）も同時期に所属先が天皇杯準決勝を控える兼ね合いで招集外に。小久保玲央ブライアン（シント＝トロイデン）、野澤大志ブランドン（アントワープ）が台頭のチャンスを迎えているが、前日会見の森保監督から「1stチョイス」との言葉が飛んだ早川友基（鹿島アントラーズ）がガーナ戦のスタメンにおける最有力だ。鹿島での安定感は飛び抜けており、強力なアタッカーを揃えるガーナ相手に、どこまで順応できるかは興味深い。

フィールド選手は基本的に、ブラジル戦のメンバーが軸となりそうだ。ただし、10月シリーズを欠場したキャプテンの遠藤航（リヴァプール）がコンディションを戻して復帰。「代表でプレーできることはやっぱり素晴らしいことだな、というのを思い返させてもらったタイミングでもあった」と語る遠藤が合流から別メニュー調整が続き、ガーナ戦の不出場を明言している鎌田大地（クリスタル・パレス）に代わり、ボランチで佐野海舟（マインツ）とコンビを組むことが予想される。佐野のデュエルの強さ、出足の鋭さはアフリカ勢にも引けを取らないものがあるだけに、中盤での攻防には注目だ。

シャドーは痛みを抱える左足首の状態が前回より良くなっているという久保建英（レアル・ソシエダ）、ブラジル戦でゲームキャプテンを務めた南野拓実（モナコ）のコンビが基本路線だ。三笘薫（ブライトン）と伊東純也（ヘンク）を欠く左右のウイングバックは順当にいけば、中村敬斗（スタッド・ランス）と堂安律（フランクフルト）の元ガンバ大阪コンビだろう。両者ともクラブで好調を維持しており、守備でハードワークしつつ、攻撃で局面を打開できる。もっともシャドーとウイングバックは必ずといって良いほど選手交代があるため、ウイングバックなら19歳の佐藤龍之介（ファジアーノ岡山）や、復調した前田大然（セルティック）も選択肢になってくる。佐藤は左右ウイングバックとシャドーをこなせるポリヴァレントな能力を高く評価されるが、本人が主張するように、ゴールに向かう姿勢で違いを見せたい。

1トップは新たなエースとして存在感を増す上田綺世（フェイエノールト）が最有力だろう。だが、FW陣は小川航基（NECナイメヘン）、町野修斗（ボルシアMG）に20歳の後藤啓介（シント=トロイデン）が加わり、大枠で言えばセンターFWタイプの4人が揃う、これまでの日本でも類を見ない充実ぶり。森保監督はパラグアイ戦の終盤に2トップをテストし、ブラジル戦では長身ながら機動力の高い町野をシャドーに起用した。ガーナ戦でもどこかで彼らの同時起用や2トップが見られるかもしれない。

3バックはブラジル戦のセットである渡辺剛（フェイエノールト）、谷口彰悟（シント＝トロイデン）、鈴木淳之介（コペンハーゲン）の継続起用も十分に考えうるが、最終予選の主力だった板倉滉（アヤックス）が復帰している。今シリーズの第2戦となるボリビア代表戦との配分もあるが、板倉を入れる場合に中央の谷口と入れ替わるのか、渡辺とポジションを入れ替えるのか、いくつかのパターンも想像できる。いずれにせよ、どういうセットになっても、身体能力の高いガーナに対して、個のバトルはもちろん、いかに相互カバーできるかも無失点の鍵を握る。