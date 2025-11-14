【予想スタメン】日本代表、きょうガーナ戦。砦に鹿島守護神を指名？ ボランチ＆WBの顔ぶれは？

日本代表は11月14日に豊田スタジアムで国際親善試合のガーナ代表戦に臨む。7カ月後に迫った2026年北中米ワールドカップ（W杯）を睨み、選手たちの生き残りをかけたポジション争いも熾烈さを極めるなか、森保一監督はこのガーナ戦のスタメンを巡り、歴史的初勝利で飾った10月のブラジル代表戦を踏襲する旨を明言。したがって、ブラジル戦の先発メンバーから大幅な変更がなさそうだが、そのなかでチャンスを掴む選手は？
日本代表は11月14日に豊田スタジアムで国際親善試合のガーナ代表戦に臨む。7カ月後に迫った2026年北中米ワールドカップ（W杯）を睨み、選手たちの生き残りをかけたポジション争いも熾烈さを極めるなか、森保一監督はこのガーナ戦のスタメンを巡り、歴史的初勝利で飾った10月のブラジル代表戦を踏襲する旨を明言。したがって、ブラジル戦の先発メンバーから大幅な変更がなさそうだが、そのなかでチャンスを掴む選手は？
”森保ジャパン”にとって、年内最後の活動となる11月シリーズ。ガーナ戦は日本が「W杯本番モード」へとギアを上げる重要な一戦になる。大逆転でのブラジル撃破という衝撃的な10月シリーズで得た自信は持ち込みながら、アメリカ、パラグアイ、ブラジルと複数失点が続いていることなど、課題のところにも向き合う試合だ。ただし、アフリカ勢のガーナと対戦すること自体、貴重な機会であり、北中米、南米ともまた違った特長のある相手との対戦で得られるものは大きいだろう。
前回の活動からの大きな変化といえば、GK陣の顔ぶれだ。正GKの鈴木彩艶（パルマ）が所属クラブで左手舟状骨を負傷。全治3カ月程度ともいわれる大怪我で、招集辞退となった。常連の大迫敬介（サンフレッチェ広島）も同時期に所属先が天皇杯準決勝を控える兼ね合いで招集外に。小久保玲央ブライアン（シント＝トロイデン）、野澤大志ブランドン（アントワープ）が台頭のチャンスを迎えているが、前日会見の森保監督から「1stチョイス」との言葉が飛んだ早川友基（鹿島アントラーズ）がガーナ戦のスタメンにおける最有力だ。鹿島での安定感は飛び抜けており、強力なアタッカーを揃えるガーナ相手に、どこまで順応できるかは興味深い。
フィールド選手は基本的に、ブラジル戦のメンバーが軸となりそうだ。ただし、10月シリーズを欠場したキャプテンの遠藤航（リヴァプール）がコンディションを戻して復帰。「代表でプレーできることはやっぱり素晴らしいことだな、というのを思い返させてもらったタイミングでもあった」と語る遠藤が合流から別メニュー調整が続き、ガーナ戦の不出場を明言している鎌田大地（クリスタル・パレス）に代わり、ボランチで佐野海舟（マインツ）とコンビを組むことが予想される。佐野のデュエルの強さ、出足の鋭さはアフリカ勢にも引けを取らないものがあるだけに、中盤での攻防には注目だ。
シャドーは痛みを抱える左足首の状態が前回より良くなっているという久保建英（レアル・ソシエダ）、ブラジル戦でゲームキャプテンを務めた南野拓実（モナコ）のコンビが基本路線だ。三笘薫（ブライトン）と伊東純也（ヘンク）を欠く左右のウイングバックは順当にいけば、中村敬斗（スタッド・ランス）と堂安律（フランクフルト）の元ガンバ大阪コンビだろう。両者ともクラブで好調を維持しており、守備でハードワークしつつ、攻撃で局面を打開できる。もっともシャドーとウイングバックは必ずといって良いほど選手交代があるため、ウイングバックなら19歳の佐藤龍之介（ファジアーノ岡山）や、復調した前田大然（セルティック）も選択肢になってくる。佐藤は左右ウイングバックとシャドーをこなせるポリヴァレントな能力を高く評価されるが、本人が主張するように、ゴールに向かう姿勢で違いを見せたい。
1トップは新たなエースとして存在感を増す上田綺世（フェイエノールト）が最有力だろう。だが、FW陣は小川航基（NECナイメヘン）、町野修斗（ボルシアMG）に20歳の後藤啓介（シント=トロイデン）が加わり、大枠で言えばセンターFWタイプの4人が揃う、これまでの日本でも類を見ない充実ぶり。森保監督はパラグアイ戦の終盤に2トップをテストし、ブラジル戦では長身ながら機動力の高い町野をシャドーに起用した。ガーナ戦でもどこかで彼らの同時起用や2トップが見られるかもしれない。
3バックはブラジル戦のセットである渡辺剛（フェイエノールト）、谷口彰悟（シント＝トロイデン）、鈴木淳之介（コペンハーゲン）の継続起用も十分に考えうるが、最終予選の主力だった板倉滉（アヤックス）が復帰している。今シリーズの第2戦となるボリビア代表戦との配分もあるが、板倉を入れる場合に中央の谷口と入れ替わるのか、渡辺とポジションを入れ替えるのか、いくつかのパターンも想像できる。いずれにせよ、どういうセットになっても、身体能力の高いガーナに対して、個のバトルはもちろん、いかに相互カバーできるかも無失点の鍵を握る。
ガーナはアフリカ予選を突破し、2大会連続でW杯出場が決定済み。FIFAランキングこそ73位だが、これは国際試合の事情が大きく、日本との力関係の参考にはなりにくい。久保も「僕らだけじゃなくて、応援してくれるみんなも気を引き締めてほしい」と警鐘を鳴らしている。本来の主力とみられるトーマス・パーティ（ビジャレアル）やモハメド・クドゥス（トッテナム）、キャプテンのジョルダン・アイェウ（レスター・シティ）といったビッグネームが来日しなかったが、ガーナ視点で見れば、こちらも本番に向けたサバイバルの真っ只中といえそうだ。
元代表選手であるオットー・アッド監督も「確かに今回の試合では何人かの主力選手を欠いていますが、それは新しい選手を試し、さらなる選択肢を検討し、将来に向けた計画を立てる機会を与えてくれます。W杯は来年6月ですから、チームの様々なポジションでより良くなるために、できる限りのことをしたい」と前向きにコメントしている。
最も注意が必要な選手はプレミアリーグのボーンマス所属で、得点ランク3位タイの6ゴールを記録しているアントワーヌ・セメンヨだ。破壊的なドリブルと縦への推進力、一瞬で試合をひっくり返す決定力を持つ。正真正銘のワールドクラスだ。彼を止められるかどうかは90分を占う分水嶺になる。もちろん、セメンヨだけに意識がいくと、チャンピオンシップ首位のコヴェントリーに所属するブランドン・トーマス＝アサンテなどが日本ゴールに襲いかかってくるだろう。守備の中心はモナコで南野の同僚であるモハメド・サリスが務める。
個々のバトルに見どころの多い試合になることは間違いないが、やはり日本の強みは組織力にあり、個の特長をしっかりと出しながら、チーム全体がコレクティブに周りをサポート、カバーしていけるか。身体能力の高いガーナという相手だけに、そこが明確に見える試合になりそうだ。もちろん、勝利が求められるなかで、フレッシュなメンバーの投入など、W杯本番をも見据えた森保監督の積極的な采配にも注目していきたい。
