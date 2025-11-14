ガーナ代表の有名選手・注目プレーヤーは？11月14日に日本代表と対戦

所属クラブ：ボーンマス（イングランド）

ポジション：FW

生年月日：2000年1月7日(25歳)

代表通算：31試合3得点

ガーナ代表の注目選手の1人がセメンヨ。イングランド生まれの同選手は、2023年からプレーするボーンマスでセンセーショナルな活躍を見せている。特に、今季のプレミアリーグで躍進するチームの中で輝きを放ち、現在イングランドで最も注目を集めるウィンガーの1人として評価されている。

そんな大注目のセメンヨだが、ガーナ代表では慣れない左ウイングを任されることが多く、なかなか本来の実力を示せていない。それでも、力強いドリブルやフィジカルの強さに加え、近年は得点能力も向上を続けている。ウィングとしてのチャンスメイクはもちろんだが、ゴール前で日本代表守備陣にとって厄介な存在になることは間違いない。