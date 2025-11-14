サッカー日本代表とガーナ代表との通算対戦成績は？

サッカー日本代表は2025年11月14日(金)にキリンチャレンジカップ2025でガーナ代表と対戦する。
本記事ではガーナ代表との対戦成績を紹介する。
キリンチャレンジカップ2025(国際親善試合)の日本代表vsガーナ代表は、日本時間2025年11月14日(金)午後7時20分にキックオフを迎える。
ワールドカップ4度の出場を誇り、5度目の本戦出場権を獲得したアフリカの強豪ガーナと、日本はこれまで8度対戦しており、5勝3敗と勝ち越している。
日本代表とガーナ代表の対戦成績は、5勝3敗（得点18、失点14）となっている。
初対戦は1964年までさかのぼり、以降キリンチャレンジカップやキリンカップサッカーなどで定期的に対戦している。
|日時
|大会名
|会場
|日本のFIFAランキング(当時)
|結果(日本-ガーナ)
|1964年10月16日
|第18回オリンピック競技大会（1964/東京）
|日本
|順位なし
|2-3 負け
|1994年7月8日
|アシックスカップサッカー'94
|日本
|38位
|3-2 勝ち
|1994年7月14日
|アシックスカップサッカー'94
|日本
|38位
|2-1 勝ち
|2006年10月4日
|キリンチャレンジカップ2006
|日本
|46位
|0-1 負け
|2009年9月9日
|親善試合
|日本
|40位
|4-3 勝ち
|2013年9月10日
|キリンチャレンジカップ2013
|ガーナ
|42位
|3-1 勝ち
|2018年5月30日
|キリンチャレンジカップ2018
|日本
|60位
|0-2 負け
|2022年6月10日
|キリンカップサッカー2022
|日本
|24位
|4-1 勝ち
11月14日(金)に行われる日本代表vsガーナ代表は、愛知県豊田市にある「豊田スタジアム」で開催される。
4万4380人の収容人員を誇る同スタジアムは、J1名古屋グランパスとジャパンラグビーリーグワンのトヨタヴェルブリッツの本拠地として使用されている。これまでにも複数回にわたってサッカー日本代表の強化試合も実施され、今回のガーナ戦は2019年のトリニダード・トバゴ戦以来6年ぶりに会場となる。また、2022年E-1選手権やFIFAクラブワールドカップ、2019年ラグビーワールドカップといった国際大会の会場としても使用されてきた。
日本代表vsガーナ代表は、地上波『TBS系列』で生中継され、ネット『TVer』でもライブ配信される。