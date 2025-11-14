このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Minamino Brandon Thomas(C)Getty images
GOAL

【11月14日】サッカー日本代表対ガーナ代表｜試合情報・スタメン発表・放送予定(実況・解説)・視聴方法まとめ

【11月14日(金)19:20～】サッカー日本代表のキリンチャレンジカップ2025、ガーナ代表戦の無料配信はある？視聴方法や中継スケジュール、実況・解説、招集メンバー(スタメン発表予定時刻)など最新情報を紹介。

  • toyota stadiumGetty Images

    日本vsガーナの開催スケジュール・キックオフ時刻

    2026年ワールドカップ(W杯)出場権を獲得している日本は、11月14日(金)に豊田スタジアム(愛知)でガーナ代表と対戦する。キックオフ時刻は19:20予定だ。

    • 対戦カード：日本代表 vs ガーナ代表
    • キックオフ日時：2025年11月14日(金)19:20
    • 会場：豊田スタジアム(愛知)

  • takefusa-kubo(C)Getty Images

    日本vsガーナのテレビ放送・ネット配信予定

    日本vsガーナは、テレビ放送が地上波『TBS系列』にて全国生中継。ネット配信は『TVer』で行われる。

    その他、『DAZN』や『ABEMA』などでの配信予定は伝えられていない。

  • 日本vsガーナの実況・解説

    地上波『TBS系列』では、解説を福田正博氏と柿谷曜一朗氏、実況を土井敏之氏(TBSアナウンサー)、リポーターを齋藤慎太郎氏(TBSアナウンサー)が務める。ネット『TVer』の配信は『TBS』の同時中継となるため、出演者も同様だ。

    放送・配信局形態番組開始時刻出演者
    TBS系列地上波11/14(金)18:50-21:20【解説】福田正博、柿谷曜一朗
    【実況】土井敏之(TBSアナウンサー)
    【リポーター】齋藤慎太郎(TBSアナウンサー)
    TVerネット11/14(金)18:50-【解説】福田正博、柿谷曜一朗
    【実況】土井敏之(TBSアナウンサー)
    【リポーター】齋藤慎太郎(TBSアナウンサー)

    ※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の放送・配信状況はJFA公式サイトにてご確認ください。

  • TVer logoTVer

    日本vsガーナの無料視聴方法は？ネットはある？

    サッカー日本代表のガーナ戦は地上波『TBS系列』とネット『TVer』で配信。どちらも視聴環境さえあれば無料で見ることができる。

  • kubo(C)Kenichi Arai

    日本＆ガーナのFIFAランク・過去対戦データ

    10月17日付のFIFAランキングでは、日本の19位に対してガーナは73位。通算対戦成績では日本の5勝3敗と勝ち越している。直近では2022年6月のキリンカップサッカーで対戦しており、山根視来、三笘薫、久保建英、前田大然の得点によって日本が4-1で勝利していた。

    ■ガーナ代表：基本情報

    W杯出場：4回
    最高成績：ベスト8(2010)
    FIFAランク：73位

    ■日本との過去対戦結果(直近5試合)

    日付大会/試合会場スコア
    2006年10月4日キリンチャレンジカップ横浜国際総合競技場日本 0-1 ガーナ
    2009年9月9日国際親善試合デ・フロルーシュ・フェステ(ユトレヒト／オランダ)日本 4-3 ガーナ
    2013年9月10日キリンチャレンジカップ横浜国際総合競技日本 3-1 ガーナ
    2018年5月30日キリンチャレンジカップ日産スタジアム日本 0-2 ガーナ
    2022年6月10日キリンカップサッカーノエビアスタジアム神戸日本 4-1 ガーナ

    ■日本vsガーナ 最新試合(2022/6/10)ハイライト

  • 日本vsガーナの招集メンバー

    ■日本代表 招集メンバー

    japanGetty Images

    ▽GK

    • 早川友基（J1鹿島アントラーズ）
    • 小久保玲央ブライアン（シント＝トロイデンVV/ジュピラー・プロリーグ）
    • 鈴木彩艶（パルマ/セリエA）

    ▽DF

    • 谷口彰悟（シント＝トロイデンVV/ジュピラー・プロリーグ）
    • 板倉滉（アヤックス/エールディビジ）
    • 渡辺剛（フェイエノールト/エールディビジ）
    • 安藤智哉（J1アビスパ福岡）
    • 瀬古歩夢（ル・アーヴルAC/リーグ・アン）
    • 菅原由勢（ブレーメン/ブンデスリーガ）
    • 鈴木淳之介（FCコペンハーゲン/デンマーク・スーペルリーガ）

    ▽MF/FW

    • 遠藤航（リヴァプール/プレミアリーグ）
    • 南野拓実（ASモナコ/リーグ・アン）
    • 鎌田大地（クリスタル・パレス/プレミアリーグ）
    • 小川航基（NECナイメヘン/エールディビジ）
    • 前田大然（セルティック/スコティッシュ・プレミアシップ）
    • 堂安律（フランクフルト/ブンデスリーガ）
    • 上田綺世（フェイエノールト/エールディビジ）
    • 田中碧（リーズ・ユナイテッド/プレミアリーグ）
    • 町野修斗（ボルシアMG/ブンデスリーガ）
    • 中村敬斗（スタッド・ランス/リーグ・ドゥ）
    • 佐野海舟（マインツ05/ブンデスリーガ）
    • 久保建英（レアル・ソシエダ/ラ・リーガ）
    • 藤田譲瑠チマ（ザンクト・パウリ/ブンデスリーガ）
    • 北野颯太（レッドブル・ザルツブルク/サッカー・ブンデスリーガ）
    • 後藤啓介（シント＝トロイデンVV/ジュピラー・プロリーグ）
    • 佐藤龍之介（J1ファジアーノ岡山）

    ▽監督
    森保一

    ■ガーナ代表 招集メンバー

    ghana-team photo-20250531Getty Images

    ▽GK
    ジョセフ・アナン(セント・パトリックス・アスレティック／アイルランド)
    ベンジャミン・アサレ(ハーツ・オブ・オーク)
    ローレンス・アティ・ジギ(ザンクト・ガレン／スイス)

    ▽DF
    デリック・ケーン（ウニオン・ベルリン／ドイツ）
    モハメド・サリス(モナコ／フランス)
    ジェローム・オポク(イスタンブール・バシャクシェヒル／トルコ)
    エベネゼル・アナン(サンテティエンヌ／フランス)
    ジョナス・アジェティ(バーゼル／スイス)
    コジョ・ペプラー・オポン(ニース／フランス)
    カレブ・イレンキー(ノアシェラン／デンマーク)
    アリドゥ・セイドゥ(レンヌ／フランス)
    ギデオン・メンサー(オセール／フランス)

    ▽MF
    アブ・フランシス（トゥールーズ／フランス）
    クワシ・シボ(オビエド／スペイン)
    プリンス・オウス(メデアマ)
    ディーン・スレマナ（アタランタ／イタリア）
    クリストファー・ボンス・バー（アル・カーディシーヤ／サウジアラビア）

    FW
    ケルヴィン・ヌクルマー（メデアマ）
    ブランドン・トーマス＝アサンテ(コヴェントリー／イングランド)
    プリンス・オセイ・オウス（モントリオール／アメリカ）
    アントワーヌ・セメンヨ(ボーンマス／イングランド)
    プリンス・クワベナ・アドゥ（ヴィクトリア・プルゼニ／チェコ）

    監督
    オットー・アッド

  • 20250324-japan-pressconference-moriyasu©Masahiro Ura

    日本vsガーナのスタメン発表

    日本vsガーナのスタメン発表は、日本サッカー協会(JFA)公式サイトなどを通じて行われる。また、『GOAL Japan』でも速報を行うほか、JFA公式Xアカウントでもポストされる見込みだ。

    JFAのガーナ戦特設ページの情報によれば、発表時刻は当日18:50ごろに予定されている。

  • japan(C)Getty Images

    日本代表の関連情報・最新ニュース