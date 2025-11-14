日本代表は、日本時間11月14日(金)のキリンチャレンジカップ2025でガーナ代表との国際親善試合に臨む。
本記事では、日本vsガーナの視聴方法やメンバーなど最新情報を詳しく紹介する。
目次
2026年ワールドカップ(W杯)出場権を獲得している日本は、11月14日(金)に豊田スタジアム(愛知)でガーナ代表と対戦する。キックオフ時刻は19:20予定だ。
日本vsガーナは、テレビ放送が地上波『TBS系列』にて全国生中継。ネット配信は『TVer』で行われる。
その他、『DAZN』や『ABEMA』などでの配信予定は伝えられていない。
地上波『TBS系列』では、解説を福田正博氏と柿谷曜一朗氏、実況を土井敏之氏(TBSアナウンサー)、リポーターを齋藤慎太郎氏(TBSアナウンサー)が務める。ネット『TVer』の配信は『TBS』の同時中継となるため、出演者も同様だ。
|放送・配信局
|形態
|番組開始時刻
|出演者
|TBS系列
|地上波
|11/14(金)18:50-21:20
|【解説】福田正博、柿谷曜一朗
【実況】土井敏之(TBSアナウンサー)
【リポーター】齋藤慎太郎(TBSアナウンサー)
|TVer
|ネット
|11/14(金)18:50-
|【解説】福田正博、柿谷曜一朗
【実況】土井敏之(TBSアナウンサー)
【リポーター】齋藤慎太郎(TBSアナウンサー)
※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の放送・配信状況はJFA公式サイトにてご確認ください。
サッカー日本代表のガーナ戦は地上波『TBS系列』とネット『TVer』で配信。どちらも視聴環境さえあれば無料で見ることができる。
10月17日付のFIFAランキングでは、日本の19位に対してガーナは73位。通算対戦成績では日本の5勝3敗と勝ち越している。直近では2022年6月のキリンカップサッカーで対戦しており、山根視来、三笘薫、久保建英、前田大然の得点によって日本が4-1で勝利していた。
W杯出場：4回
最高成績：ベスト8(2010)
FIFAランク：73位
|日付
|大会/試合
|会場
|スコア
|2006年10月4日
|キリンチャレンジカップ
|横浜国際総合競技場
|日本 0-1 ガーナ
|2009年9月9日
|国際親善試合
|デ・フロルーシュ・フェステ(ユトレヒト／オランダ)
|日本 4-3 ガーナ
|2013年9月10日
|キリンチャレンジカップ
|横浜国際総合競技
|日本 3-1 ガーナ
|2018年5月30日
|キリンチャレンジカップ
|日産スタジアム
|日本 0-2 ガーナ
|2022年6月10日
|キリンカップサッカー
|ノエビアスタジアム神戸
|日本 4-1 ガーナ
Getty Images
▽GK
▽DF
▽MF/FW
▽監督
森保一
Getty Images
▽GK
ジョセフ・アナン(セント・パトリックス・アスレティック／アイルランド)
ベンジャミン・アサレ(ハーツ・オブ・オーク)
ローレンス・アティ・ジギ(ザンクト・ガレン／スイス)
▽DF
デリック・ケーン（ウニオン・ベルリン／ドイツ）
モハメド・サリス(モナコ／フランス)
ジェローム・オポク(イスタンブール・バシャクシェヒル／トルコ)
エベネゼル・アナン(サンテティエンヌ／フランス)
ジョナス・アジェティ(バーゼル／スイス)
コジョ・ペプラー・オポン(ニース／フランス)
カレブ・イレンキー(ノアシェラン／デンマーク)
アリドゥ・セイドゥ(レンヌ／フランス)
ギデオン・メンサー(オセール／フランス)
▽MF
アブ・フランシス（トゥールーズ／フランス）
クワシ・シボ(オビエド／スペイン)
プリンス・オウス(メデアマ)
ディーン・スレマナ（アタランタ／イタリア）
クリストファー・ボンス・バー（アル・カーディシーヤ／サウジアラビア）
▽FW
ケルヴィン・ヌクルマー（メデアマ）
ブランドン・トーマス＝アサンテ(コヴェントリー／イングランド)
プリンス・オセイ・オウス（モントリオール／アメリカ）
アントワーヌ・セメンヨ(ボーンマス／イングランド)
プリンス・クワベナ・アドゥ（ヴィクトリア・プルゼニ／チェコ）
▽監督
オットー・アッド
日本vsガーナのスタメン発表は、日本サッカー協会(JFA)公式サイトなどを通じて行われる。また、『GOAL Japan』でも速報を行うほか、JFA公式Xアカウントでもポストされる見込みだ。
JFAのガーナ戦特設ページの情報によれば、発表時刻は当日18:50ごろに予定されている。
日本vsガーナに関する最新ニュースは、こちらのページから閲覧することができる。その他、関連情報は以下にまとめている。