サッカー日本代表は2025年11月14日(金)に2026年ワールドカップ本戦に出場するガーナ代表と対戦する。2026年ワールドカップアフリカ予選グループI で安定した戦いを見せて2大会連続5度目の本戦出場権を獲得した。20世紀にアフリカを席巻した古豪は日本代表との一戦でどのような戦いを見せるか。
本記事では、ガーナ代表の日本代表戦に向けたフォーメーションや先発メンバーを予想する。
■vs日本代表通算成績
3勝5敗
|試合日時
|試合結果
|大会名
|1964/10/16
|○ 3-2
|東京オリンピック
|1994/7/8
|● 2-3
|アシックスカップ
|1994/7/14
|● 1-2
|アシックスカップ
|2006/10/4
|○ 1-0
|キリンチャレンジカップ2006
|2009/9/9
|● 3-4
|国際親善試合
|2013/9/10
|● 1-3
|キリンチャレンジカップ2013
|2018/5/30
|○ 2-0
|キリンチャレンジカップ2018
|2022/6/10
|● 1-4
|キリンカップ2022
20世紀後半に4度ものアフリカ・ネイションズカップを制した古豪ガーナ。政府からの支援もあって発展した“ブラックスターズ”の愛称でも知られるチームは、オリンピックで銅メダル獲得など若手の育成にも成功。個の技術と身体能力を存分に活かしたプレースタイルで確固たる地位を築いてきた。近年はなかなか目立った躍進はないものの、2010年ワールドカップではアフリカ勢初の準決勝進出に限りなく近づく功績を残した（PK戦でウルグアイに敗れて準々決勝敗退）。近年は“アゴロ・スタイル”と呼ばれる技術、ボールポゼッション、創造性、個の自由度の尊重を兼ね備えたプレースタイルを採用して、2026年ワールドカップアフリカ予選ではグループIで他を圧倒して首位通過を決めた。
2024年から指揮する元ガーナ代表アッドの下で、"アゴロ・スタイル”を基盤に選手たちのインテリジェンスやユーティリティ性を存分に活かした戦術でプレー。予選では3バックの3-4-3と4バックの4-2-3-1や4-3-3のシステムを採用して、10試合でわずかに6失点、そして平均で1試合2得点以上となる23得点を記録した。
特に攻撃陣のタレントは豊富で、主将アウェイをはじめ、トッテナムで活躍するクドゥスやボーンマスで大注目のセメンヨ、アスレティック・ビルバオ主将ウィリアムズらを擁しており、日本代表守備陣にとって脅威になることは間違いない。
■GK
アサレ
■DF
セイドゥ、サリス、オポク
■MF
イレンキ、シボ、オウス、メンサー
■FW
セメンヨ、トーマス＝アサンテ、スレマナ
■監督
アッド
▼GK
ジョセフ・アナン(セント・パトリックス・アスレティック／アイルランド)
ベンジャミン・アサレ(ハーツ・オブ・オーク)
ローレンス・アティ・ジギ(ザンクト・ガレン／スイス)
▼DF
デリック・ケーン（ウニオン・ベルリン／ドイツ）
モハメド・サリス(モナコ／フランス)
ジェローム・オポク(イスタンブール・バシャクシェヒル／トルコ)
エベネゼル・アナン(サンテティエンヌ／フランス)
ジョナス・アジェティ(バーゼル／スイス)
コジョ・ペプラー・オポン(ニース／フランス)
カレブ・イレンキー(ノアシェラン／デンマーク)
アリドゥ・セイドゥ(レンヌ／フランス)
ギデオン・メンサー(オセール／フランス)
▼MF
アブ・フランシス（トゥールーズ／フランス）
クワシ・シボ(オビエド／スペイン)
プリンス・オウス(メデアマ)
ディーン・スレマナ（アタランタ／イタリア）
クリストファー・ボンス・バー（アル・カーディシーヤ／サウジアラビア）
▼FW
ケルヴィン・ヌクルマー（メデアマ）
ブランドン・トーマス＝アサンテ(コヴェントリー／イングランド)
プリンス・オセイ・オウス（モントリオール／アメリカ）
アントワーヌ・セメンヨ(ボーンマス／イングランド)
プリンス・クワベナ・アドゥ（ヴィクトリア・プルゼニ／チェコ）
▼監督
オットー・アッド
日本代表vsガーナ代表は、地上波『TBS系列』で生中継され、ネット『TVer』でもライブ配信される。