20世紀後半に4度ものアフリカ・ネイションズカップを制した古豪ガーナ。政府からの支援もあって発展した“ブラックスターズ”の愛称でも知られるチームは、オリンピックで銅メダル獲得など若手の育成にも成功。個の技術と身体能力を存分に活かしたプレースタイルで確固たる地位を築いてきた。近年はなかなか目立った躍進はないものの、2010年ワールドカップではアフリカ勢初の準決勝進出に限りなく近づく功績を残した（PK戦でウルグアイに敗れて準々決勝敗退）。近年は“アゴロ・スタイル”と呼ばれる技術、ボールポゼッション、創造性、個の自由度の尊重を兼ね備えたプレースタイルを採用して、2026年ワールドカップアフリカ予選ではグループIで他を圧倒して首位通過を決めた。

2024年から指揮する元ガーナ代表アッドの下で、"アゴロ・スタイル”を基盤に選手たちのインテリジェンスやユーティリティ性を存分に活かした戦術でプレー。予選では3バックの3-4-3と4バックの4-2-3-1や4-3-3のシステムを採用して、10試合でわずかに6失点、そして平均で1試合2得点以上となる23得点を記録した。

特に攻撃陣のタレントは豊富で、主将アウェイをはじめ、トッテナムで活躍するクドゥスやボーンマスで大注目のセメンヨ、アスレティック・ビルバオ主将ウィリアムズらを擁しており、日本代表守備陣にとって脅威になることは間違いない。