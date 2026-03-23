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オーランド・シティ、アトレティコ・マドリーFWアントワーヌ・グリーズマン獲得に近づく
- Getty Images Sport
2月末、グリーズマンがオーランド・シティへの移籍を検討しているという報道が飛び出したが、アトレティコ・マドリーがコパ・デル・レイの決勝進出を決めたことで、その移籍は一旦頓挫したと報じられていた。
グリーズマンはアトレティコ・マドリーでのキャリアをタイトル獲得で締めくくりたいと強く望んでいたためだ。
それでも、MLSの主要な移籍市場が閉幕したにもかかわらず、このフランス人選手は移籍を成立させる意向を固めている。すべてが計画通りに進めば、グリーズマンは欧州のクラブシーズン終了後に正式に北米へ移籍することになるという。
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グリーズマンはかねてより、メジャーリーグサッカー（MLS）でプレーしたいという意向を明らかにしてきた。
グリーズマンはアメリカのスポーツの大ファンとして知られ、NBAの試合観戦中の姿がよく目撃されている。過去にはLAFCやシカゴ・ファイアー、そして一時的にインテル・マイアミなど、複数のMLSクラブとの移籍説が浮上していた。
そして、どうやらオーランドが最終的な行き先となるようだ。
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グリーズマンは即座にリーグ屈指の選手の一人となるだろう。
代表チームのキャプテンを務め、レ・ブルー（フランス代表）で44ゴールを挙げ、2018年のFIFAワールドカップで優勝を果たした。クラブでのキャリアはタイトル獲得数でみれば大成功とはいえないが、それでも成功しているといえるだろう。
グリーズマンはアトレティコ・マドリーの歴代最多得点者であり、ラ・リーガのシーズンベストイレブンに4度選出され、バロンドールでは2度3位に入っている。
34歳となった今年は調子がやや落ちているものの、依然としてアトレティコにとって不可欠な存在だ。ラ・リーガでは6ゴール1アシストを記録し、コパ・デル・レイでは5ゴールを挙げている。
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一方、オーランド・シティは苦戦を強いられている。3月11日に長年の指揮官オスカー・パレハ氏と袂を分かつと、それ以降も状況はさほど好転していない。
直近ではナッシュビルSCに0-5で敗れた。それでも、チームには若手が中心となり、これまでにも欧州のトップ選手を獲得してきた実績がある。そしてグリーズマンの加入により、チームのレベルを引き上げるスター選手が加わる可能性もある。
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