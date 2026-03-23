オーランド・シティ、アトレティコ・マドリーFWアントワーヌ・グリーズマン獲得に近づく

2月末、グリーズマンがオーランド・シティへの移籍を検討しているという報道が飛び出したが、アトレティコ・マドリーがコパ・デル・レイの決勝進出を決めたことで、その移籍は一旦頓挫したと報じられていた。

グリーズマンはアトレティコ・マドリーでのキャリアをタイトル獲得で締めくくりたいと強く望んでいたためだ。

それでも、MLSの主要な移籍市場が閉幕したにもかかわらず、このフランス人選手は移籍を成立させる意向を固めている。すべてが計画通りに進めば、グリーズマンは欧州のクラブシーズン終了後に正式に北米へ移籍することになるという。