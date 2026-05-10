【世界卓球決勝】男子・女子日本戦の地上波テレビ放送・BS・CS中継は？

今大会では、日本代表が男女ともに決勝進出を果たし、女子は27大会連続決勝進出中の中国、男子は12連覇を狙う中国との頂上決戦へ挑む。

本記事では、世界卓球2026決勝の放送・配信予定を紹介する。

世界卓球決勝・日本戦の日程は？

「世界卓球2026ロンドン大会」は本日5月10日(日)、男女団体決勝が開催される。日本代表は男女ともに決勝進出を果たし、絶対王者・中国代表との頂上決戦へ臨む。

女子日本代表は6大会連続で決勝進出を達成。早田ひな、張本美和らを中心に快進撃を続けており、55年ぶりとなる金メダル獲得を目指す。一方、男子日本代表は張本智和、戸上隼輔、松島輝空らを擁し、2016年大会以来4大会ぶりの決勝進出。57年ぶりの世界一をかけた大一番となる。

決勝戦の舞台はロンドンのウェンブリー・アリーナ(OVOアリーナ・ウェンブリー)。世界卓球史に残る歴史的決戦として、大きな注目を集めている。

種目 対戦カード 試合開始時間(日本時間) 女子団体決勝 日本 vs 中国 5月10日(日)19:00〜 男子団体決勝 日本 vs 中国 5月11日(月)0:00〜

世界卓球決勝・日本戦の地上波テレビ放送・BS・CS中継は？

「世界卓球2026ロンドン大会」の男女決勝・日本戦は、日本国内で地上波テレビ、BS放送、ネット配信を通じて視聴できる。

女子団体決勝「日本 vs 中国」は、日本時間5月10日(日)19:00試合開始予定。テレビ東京系列およびBSテレ東では18:30から生中継が実施される。女子日本代表は6大会連続の決勝進出を果たしており、55年ぶりの金メダル獲得へ挑む。

男子団体決勝「日本 vs 中国」は、日本時間5月11日(月)0:00試合開始予定。テレビ東京系列、BSテレ東ともに23:45から生中継を予定している。張本智和らを擁する男子日本代表は、57年ぶりとなる世界一をかけて絶対王者・中国と激突する。

ネット配信では『U-NEXT』が男女決勝をライブ配信。スマホ、PC、タブレット、テレビなど幅広いデバイスに対応しており、リアルタイム視聴だけでなく見逃し配信でも試合を楽しめる。

なお、今大会のCS放送は現時点で予定されておらず、日本戦決勝は地上波・BS・ネット配信中心での中継体制となっている。

女子団体決勝：5月10日(日)19:00〜／テレビ東京系列・BSテレ東で18:30から生中継

男子団体決勝：5月11日(月)0:00〜／テレビ東京系列・BSテレ東で23:45から生中継

CS放送：現時点で放送予定なし

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世界卓球2026｜関連情報

※本ページの情報は2026年5月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。