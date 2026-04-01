最後の1枠はイラク！ワールドカップ参加全48チーム＆GS組み合わせが決定…日本代表の相手はスウェーデンに

2026年FIFAワールドカップに参加する全48チームが出揃った。

史上初となる三カ国共催で行われる2026年のワールドカップ。参加チームも48チームまで増加、全104試合がアメリカ、メキシコ、カナダの三カ国で6月11日から行われる。昨年12月にはグループステージ組み合わせ抽選会が行われ、プレーオフ進出チーム以外の参加国が決定していた。

そして大会前最後のインターナショナルウィークである3月には、欧州予選プレーオフと大陸間プレーオフが開催。スウェーデン代表がポーランド代表を破って日本代表と同組に入った他、イタリア代表が3大会連続で予選敗退となるなど、欧州予選プレーオフでは様々なドラマが生まれている。

そうした中、31日には各地で大陸間プレーオフも開催。パスAでは、DRコンゴ代表が延長戦の末にジャマイカ代表を1-0で下して1974年大会以来の出場権を獲得した。そして最後の1枠を決めるパスBでは、イラク代表とボリビア代表が激突。イラク代表が2-1で勝利し、1986年のメキシコ大会以来40年ぶり2度目のW杯出場を決めた。

この結果、ワールドカップに参加する48チームが決定。グループステージの組み合わせも決定している。

■2026年FIFAワールドカップ グループステージ組み合わせ

▽グループA

メキシコ

南アフリカ

韓国

チェコ

▽グループB

カナダ

ボスニア・ヘルツェゴヴィナ

カタール

スイス

▽グループC

ブラジル

モロッコ

ハイチ

スコットランド

▽グループD

アメリカ

パラグアイ

オーストラリア

トルコ

▽グループE

ドイツ

キュラソー

コートジボワール

エクアドル

▽グループF

オランダ

日本

スウェーデン

チュニジア

▽グループG

ベルギー

エジプト

イラン

ニュージーランド

▽グループH

スペイン

カーボベルデ

サウジアラビア

ウルグアイ

▽グループI

フランス

セネガル

イラク

ノルウェー

▽グループJ

アルゼンチン

アルジェリア

オーストリア

ヨルダン

▽グループK

ポルトガル

DRコンゴ

ウズベキスタン

コロンビア

▽グループL

イングランド

クロアチア

ガーナ

パナマ